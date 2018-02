Frank Konietzky rückt in den Rat

Weißwasser. Frank Konietzky (Klartext) rückt in den Weißwasseraner Stadtrat nach. Darüber informierte die Wählervereinigung Klartext bei einem Pressegespräch. Konietzky ersetzt damit Simone Schwarzkopf, die sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Stadtpolitik Ende des vergangenen Jahres zurückgezogen hatte. „Ich bin Nachrücker“, erklärte der Weißwasseraner, „und die Fraktion ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir die ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen könnte.“ Wenn seine Meinung auch im Bau- und Wirtschaftsausschuss gefragt ist, stünde er auch als Ausschussmitglied zur Verfügung, berichtete er weiter.

In die Stadtpolitik wolle er sich gerne einbringen. „Mir liegt es am Herzen, dabei mitzuhelfen, die Stadt voranzubringen“, sagte Frank Konietzky mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen in Sachen Haushalt. Die Debatte darum werde schwer genug, ahnt er. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich ein politisches Amt bekleide“, erzählte er.

Bei der kommenden Ratssitzung am Mittwoch, dem 28. Februar, wird Frank Konietzky als Ratsmitglied aufgenommen. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr.

