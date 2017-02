Flüchtlinge auf dem Weg zur Lehrstelle Die Handwerkskammer Dresden hat zwei Dutzend Jugendliche getestet und geschult. Sie plant mehr Kurse, doch es gibt Hürden.

Bei Schweißlehrer Harald Mogel (von rechts) bekommen Esmael Mahmud und Awet Afewerki eine Berufsorientierung für Flüchtlinge im Bildungszentrum der Handwerkskammer Dresden. Die jungen Eritreer hoffen auf eine Lehrstelle in diesem Herbst. © ronaldbonss.com

Ein Stück Metall mit dem Umriss ihres Heimatlandes Eritrea – daran feilen Awet Afewerki und Esmael Mahmud auf Wunsch ihres Ausbilders herum. Die beiden 23-Jährigen zeigten am Freitag im Bildungszentrum der Handwerkskammer Dresden, was sie in sechs Monaten in der Schweißerwerkstatt und im Sprachkurs gelernt haben. Irgendwann zurückkehren nach Eritrea, dieses Ziel hat Mahmud nach eigener Aussage immer. Aber nicht, solange es eine Diktatur ist. Über den Sudan kam er 2014 nach Deutschland. Nun hat er einen der ersten Kurse für Flüchtlinge absolviert, dazu ein Praktikum in einem Betrieb für Elektrotechnik, der nicht genannt werden möchte. „Ich glaube, ich bekomme einen Ausbildungsplatz“, sagt Mahmud.

Auf solche Jugendliche hofft Andreas Brzezinski, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Alleine mit Flüchtlingen lasse sich zwar der Nachwuchsmangel nicht beheben, sagt er, „wir müssen breit fischen“. Doch gute Kandidaten müssten möglichst bleiben dürfen. „Wir müssen sehen, wie wir die hierbehalten, auch wenn die Zeichen auf Abschiebung stehen.“

Mahmud und Afewerki erfüllen ohnehin die Voraussetzungen, um hierzubleiben. Sie sprechen auch verständliches Deutsch und sind in Ost-Afrika schon elf Jahre zur Schule gegangen. Nun lebt der eine in einer Wohngemeinschaft in der Dresdner Neustadt, der andere in Dresden-Prohlis und fährt täglich mit dem Zug in ein Metall-Bildungszentrum nach Großenhain. „Ich hatte ein bisschen Erfahrung mit Metall in meinem Land“, sagt Afewerki.

Die beiden gehörten zu einem Kurs mit 24 jungen Männern, die Berufsfelder kennenlernen sollten. Bäcker, Friseur oder Gebäudereiniger – die sächsischen Innungen ließen die Flüchtlinge in ihre Bildungszentren. Von den 24 Teilnehmern kommen nun 18 in den Anschlusskurs. Die übrigen sechs sind entweder abgesprungen, um Geld zu verdienen, oder erwiesen sich als nicht zuverlässig. Fünf rückten nach.

Zwei neue Kurse in der Handwerkskammer sind nun für April geplant, der nächste dann für Juli. In Bautzen beginnt im März ein weiterer. Doch ursprünglich hatte die Handwerkskammer mehr junge Flüchtlinge schulen wollen – nur fand die Arbeitsagentur nicht genügend Bewerber, die ausreichend Deutsch sprachen und die anderen Voraussetzungen für das Projekt „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ (Perjuf) erfüllten. Zu Beginn gab es zudem Kritik aus der Staatskanzlei, weil auch ein Teilnehmer aus Pakistan dabei war. Doch der sei als anerkannter Asylbewerber dazu berechtigt, sagt Andreas Finke, der in der Agentur für Arbeit Dresden Geschäftsführer für das operative Geschäft ist.

Immer freitags kommen die Jugendlichen nun ins Bildungszentrum der Handwerkskammer, zum Deutschunterricht mit Landeskunde. Dort üben sie vor der Kreidetafel mit Stichworten auch Vorstellungsgespräche im Rollenspiel. Alle hätten sich als fleißig und höflich erwiesen, sagt Brzezinski. Schweißlehrer Harald Mogel zweifelt auch nicht an ihren handwerklichen Fertigkeiten. Manche seien unpünktlich, aber die deutschen Lehrlinge seien auch nie alle rechtzeitig da. Mogel hat schon Russlanddeutsche geschult und jüngst einen Nigerianer, der eine Deutsche geheiratet hat. Er ist mit den Fortschritten zufrieden, kennt aber auch Rückschläge: Nach seiner Erfahrung können Einwanderer gute Arbeiter sein, aber in der Berufsschule Schwierigkeiten mit dem Unterricht bekommen. „Das demotiviert sie.“ Mogel empfiehlt, nicht für jeden eine vollständige Ausbildung anzustreben, sondern auch Ziele wie eine Schweißerprüfung: „Dann ist man ja nicht ungelernt und kann auch Geld verdienen.“

Handwerkskammer und Arbeitsagentur allerdings betonen, dass ihre Schulungen auf eine Ausbildung vorbereiten sollen. Die hat bisher kaum ein Flüchtling begonnen. Vollständige Statistiken gibt es nicht, doch laut Brzezinski haben voriges Jahr 28 Geflüchtete einen Lehrvertrag im Handwerk im Bezirk Dresden unterschrieben. Da sie gut deutsch sprechen mussten, waren sie schon länger hier, kamen also nicht mit der großen Flüchtlingsgruppe 2015/16. „Wir brauchen Geduld“, sagt Agentur-Geschäftsführer Finke. Die Flüchtlinge seien nicht die Fachkräfte von morgen, sondern „von über-übermorgen“.

Noch scheint die Handwerkskammer Dresden mit ihren Kursen als Vorreiter dazustehen. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern bieten keine solche Vorbereitung auf eine Ausbildung. 15 890 Flüchtlinge waren in Sachsen im Januar als „arbeitssuchend“ gemeldet, sagt Frank Vollgold, Sprecher der Arbeitsagenturen. Die meisten von ihnen zählen nicht als arbeitslos, weil sie erst Sprachkurse absolvieren müssen. Rund 1 500 Flüchtlinge wurden voriges Jahr in Sachsen in Arbeit oder Ausbildung vermittelt, 260 Jugendliche bis 25 Jahren mit Perjuf-Kursen unterstützt.

