Flotte Küche In Großröhrsdorf ist die Gastronomie um ein Angebot reicher. Dabei soll’s nicht bleiben.

Metin Yapici lebt seit vielen Jahren in Deutschland und hat sich nun in Großröhrsdorf mit seinem Geschäft selbstständig gemacht. © Matthias Schumann

Lange waren die Schaufenster im Erdgeschoss der Bischofswerdaer Straße 7 im Großröhrsdorfer Stadtzentrum dunkel. Jetzt ist wieder Leben eingezogen. Hier wird seit ein paar Tagen gebrutzelt und gebacken. Um 8 Uhr geht’s los mit den Vorbereitungen. Yasar Yapici bäckt seit 20 Jahren Pizza und schnippelt die Salami in Scheibchen: „Es soll alles frisch sein“, sagt er. Ebenso wie der Salat nebenan in der Theke, den sein Kollege gerade bringt.

Das „Dünya“ ist jetzt neu auf den gastronomischen Markt der Rödertalstadt gestoßen. Zuletzt habe er in Thüringen in der Gastronomie gearbeitet, sagt „Dünya“-Chef Metin Yapici. Er und seine Familie stammen aus der Türkei. Nach Großröhrsdorf sei er eher durch Zufall gekommen. Er habe die Chance genutzt, sich hier jetzt sein eigenes Geschäft aufzubauen. Das Haus gehöre einem Verwandten, den er viele Jahre nicht getroffen habe. Bis zum Treffen vorigen Sommer. Das Ladengeschäft im Erdgeschoss stand da immer noch leer und die Idee für das „Dünya“ war geboren. Zuvor wurden in den Geschäftsräumen schon Lebens- und Arzneimittel und Schmuck verkauft. Ein Telefonshop war mal in den Räumen, und Azubis wurden hier ausgebildet. Nun gibt’s Fast Food satt.

Drei Monate Umbau

Drei Monate habe der Umbau der Räume gedauert. Dabei seien Wände versetzt und viele Ideen für ein familienfreundliches und jugendliches Flair verwirklicht worden. Dazu gehöre auch das Farbkonzept mit kräftigen Tönen: „Harmonisch wie in einem Garten“, sagt der Chef. Am Kinderbereich zum Spielen wird derzeit noch gebaut, aber er ist fast fertig. 40 Gäste haben in dem Schnell-Restaurant Platz. Vier Brüder und zwei Angestellte schmeißen hier derzeit den Laden. Einer ist Spezialist für Pizza, der andere für Fried Chicken (Hühnchenspeisen), der Dritte für Burger und Schnitzel – so sei das umfangreiche Angebot zu bewältigen. So drehen sich auch noch zwei große Dönerspieße. Er denke schon, sagt Metin Yapici, dass sich sein Geschäft mit eigenen Akzenten behaupten kann, obwohl es durchaus Konkurrenz auf dem Imbiss-Sektor in der Nähe gibt. Auf elf Leute soll die Belegschaft noch anwachsen bis Mitte Februar, wenn dann der Lieferservice starte. Drei Autos sollen dann in der Region unterwegs sein. Wenn alles klappt, will der 44-jährige Gastronom am 10. Februar starten. Nach dem Winter sollen auch noch Parkplätze auf dem Grundstück entstehen.

Den Globus im Logo

Schon jetzt gehen die Gedanken aber noch viel weiter, lässt der Chef durchblicken. Bei dem Angebot in Großröhrsdorf soll es nicht bleiben. „Dünya“ sei eine Kette und heiße so viel wie „Welt“. So tragen die Mitarbeiter nicht umsonst als Logo einen Globus auf den orangefarbenen Firmenshirts. Das Großröhrsdorfer „Dünya“ soll mit seinem Gesamtkonzept eine Art Prototyp für weitere Filialen werden. Er denke zuerst an Dresden, aber auch Sachsen. Hier in Großröhrsdorf wolle er auch das künftige Personal für die nächsten Filialen fit machen. Er habe mit dem Umbau in der Rödertalstadt auch einige Erfahrungen gesammelt und dazugelernt, sodass künftige Standorte bestimmt etwas schneller an den Start gehen werden, hofft der Chef. Sein Bruder faltet unterdessen noch einen Stapel Pizzaboxen. Denn es ist zehn Uhr und die ersten Kunden nahen.

