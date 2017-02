Finanzmarkt unter Druck Vier große Risiken belasten Börsen und Banken 2017. Deutsche Verbraucher und Anleger müssen sich aber keine großen Sorgen machen.

Am Himmel sind einige dunkle Wolken zu sehen, Gewitter oder Sturm aber nicht zu erwarten. Auf diesen Nenner kann man die Lage an den Finanzmärkten bringen. Große Sorgen müssen sich deutsche Verbraucher und Bürger deshalb zunächst nicht machen – obwohl US-Präsident Donald Trump den amerikanischen Banken spekulative Geschäfte gestatten will, die bisher noch eingeschränkt sind. Eine Übersicht über die vier großen Finanzrisiken.

Risiko 1: neue US-Regeln

Damit die Erklärung in Washington verstanden wird, gab Michael Kemmer seine Einschätzung auch gleich auf Englisch heraus. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken, in dem die privaten Institute kooperieren, sagte: „Die Stabilität des globalen Finanzsystems kann nur eine international abgestimmte Regulierung gewährleisten.“ Anlass der kritischen Worte: US-Präsident Trump will Teile des Dodd-Frank-Gesetzes aufheben, das amerikanischen Banken als Reaktion auf die große Finanzkrise seit 2008 bestimmte risikoreiche Geschäfte auf eigene Rechnung untersagt. In dieser isolierten Entscheidung sieht nicht nur Kemmer eine Gefahr. Trumps Dekret bedeute eine Abkehr vom Prinzip der internationalen Kooperation bei der Finanzmarktregulierung, sagte auch die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel. Das Problem: US-Institute könnten sich stärker verschulden und im Fall einer erneuten Krise wieder vor dem Kollaps stehen. Dieses Szenario beunruhigt Banken und Politiker unter anderem in Deutschland. Die Notwendigkeit der Lockerung begründet Trump mit einer angeblichen schlechten Kreditversorgung amerikanischer Firmen. Höhere Bankgewinne sollen das Problem lösen. Silke Tober vom Institut für Makroökonomie (IMK) widerspricht dieser Analyse: Eine Kreditklemme in den USA existiere nicht, die Summe der ausgereichten Firmendarlehen sei 2016 um 6,5 Prozent gewachsen.

Risiko 2: faule Kredite

Obwohl die Finanzkrise schon Jahre zurückliegt, haben sich zahlreiche Banken in Europa noch nicht richtig erholt. Ein Maßstab ist die Summe der sogenannten faulen Kredite, die sie in ihren Büchern verzeichnen. Das sind Schulden, die Privatleute oder Unternehmen seit drei Monaten oder länger nicht bedienen. In seinem neuen Finanzmarktstabilitätsreport beziffert das IMK den Anteil notleidender Kredite bei europäischen Banken auf sieben Prozent oder eine Summe von einer Billion Euro (1 000 Milliarden).

Weil ein Drittel davon alleine auf die italienischen Banken entfällt, sind diese besonders durch mögliche Verluste gefährdet. Im Vergleich zu solchen Risiken verfügten die Institute – auch in Deutschland – über zu wenig Eigenkapital, argumentiert das IMK. Dessen Chef Gustav Horn fordert die EU auf, die Einkapitalregeln zu verschärfen.

Risiko 3: Griechenland

Das südeuropäische Land schwebt noch immer in der Gefahr des Staatsbankrotts. Auch nach drei EU-Hilfspaketen liegt die dortige Staatsverschuldung doppelt so hoch wie beispielsweise in Deutschland, die Arbeitslosigkeit bei 23 Prozent. Weil die Misere den gesamten Euroraum in große Turbulenzen stürzen könnte, hat der Euro-Rettungsfonds unlängst Erleichterungen der Kreditbedingungen für Griechenland beschlossen. Die Hängepartie und mit ihr die Risiken werden wohl andauern.

Risiko 4: steigende Immobilienpreise

Ab 2007 haben zu hohe Immobilienpreise in den USA und die damit einhergehende massive Verschuldung zur Finanzkrise geführt. Nun ist die Frage, ob eine ähnliche Situation sich wieder entwickelt. Experten unter anderem der Bundesbank und des Instituts Empirica weisen auf stark steigende Häuser- und Wohnungspreise in deutschen Mittel- und Großstädten hin, die durch die zu erzielenden Mieteinnahmen nicht mehr gedeckt seien. Die Gefahr: Die Käufer verschulden sich mehr, als ihre Einnahmen hergeben. Das IMK gibt hier aber eine gewisse Entwarnung: Insgesamt sei die Steigerung in Deutschland und im Euroraum nicht bedrohlich. Private Käufer sollten jedoch bedenken, dass sie Immobilien nur kaufen, wenn sich die Finanzierung auch bei künftig steigenden Zinsen noch rechnet. Zur Finanzstabilität in Deutschland sagte IMK-Chef Horn: „Ein hohes Risiko einer Krise ist derzeit nicht gegeben.“

