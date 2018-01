Filmpalast zeigt „Hot Dog“ vorab Die Vorpremiere des Films mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer ist am Mittwoch in Görlitz zu sehen. Diese und weitere Veranstaltungen gibt’s im sz-veranstaltungskalender.com.

Til Schweiger als Luke (li.) und Matthias Schweighöfer als Theo in einer Szene des Films „Hot Dog“. © Warner Bros. Ent./dpa

Der Filmpalast Görlitz zeigt am Mittwoch, 20 Uhr, den Film „Hot Dog“ als Vorpremiere. Zum Inhalt: Theo (Matthias Schweighöfer) und Luke (Til Schweiger) stehen beide auf der Seite des Gesetzes, könnten in ihrer Herangehensweise an die Verbrechensbekämpfung allerdings nicht unterschiedlicher sein: Während der eine stets seinen Kopf zur Problemlösung nutzt, greift der andere im Zweifelsfall lieber zu seinen Fäusten. Doch genau ihre Unterschiedlichkeit macht sie zu einem guten Team, auch wenn der Zufall den GSG-9-Polizisten und den Sicherheitsmann erst anläßlich der Lösung eines Entführungsfalls zusammenführen muss. Der Film ist freigegeben ab sechs Jahren in Begleitung eines Elternteiles, ohne ab zwölf. Karten kosten 7,80 Euro. (SZ)

