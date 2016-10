Feuerwehren zu Übung alarmiert Ein Strohlager sollte in Flammen stehen. Doch auf die Kameraden warteten noch weitere knifflige Aufgaben.

Mit schwerem Atemschutz galt es, eine im brennenden Lager eingeschlossene Person zu retten. © Rocci Klein

Zu einer Übung wurden am Mittwochabend die freiwilligen Feuerwehren von Seeligstadt, Schmiedefeld, Fischbach, Großharthau, Frankenthal und Bühlau alarmiert. 18.30 Uhr heulten die Sirenen. Übungs-Szenario: in einem Landwirtschaftsbetrieb am Rande von Seeligstadt soll in einem Strohlager ein Brand ausgebrochen sein.

Nach acht Minuten waren die ersten Wehren am Einsatzort. Dort eingetroffen, wurden sie informiert, dass ein Mitarbeiter unter einem Bagger klemmt und sich noch eine Person im brennenden Strohlager befinden soll. Der Einsatzleiter verteilte die ankommenden Kameraden auf mehrere Abschnitte. Nach 15 Minuten waren alle alarmierten Einsatzkräfte vor Ort.

Mithilfe von schwerem Gerät und eines Hebekissens wurde der Bagger angehoben, damit die eingeklemmte Person befreit und gerettet werden konnte. Ein weiterer Trupp machte sich mit schweren Atemschutz auf die Suche nach der vermissten Person. Sie führten im Inneren auch erste Löscharbeiten durch.

Nach knapp einer Stunde wurde die Übung dann beendet. Die Personen wurden gefunden und gerettet, das Feuer war „gelöscht“. Direkt im Anschluss gab es dann noch vor Ort eine Auswertung der Übung mit den teilnehmenden 57 Kameraden sowie den Übungsleitern. (rk)

