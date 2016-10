Feuerwehr rettet Schaf aus der Mulde Das Tier kam allein nicht aus dem Wasser. Die Geschichte hat ein Happy End.

Feuerwehrfrau Silke Lormis kümmert sich um das völlig erschöpfte Schaf, das die Feuerwehrleute kurz zuvor aus der Mulde gezogen haben. Es überstand den unfreiwilligen Ausflug ins nasse Element offenbar unverletzt. © Dietmar Thomas

Rettungsaktion am Muldenufer. Die Feuerwehr hat am Montagabend ein Schaf am Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik aus dem Fluss gezogen. Ein Passant hatte das Tier entdeckt, das sich erfolglos mühte, über das steile Ufer wieder an Land zu kommen.

Feuerwehrleute zogen das Tier mit vereinten Kräften heraus. Es lief ein paar Meter und brach dann zusammen. Tierarzt Frank Jäckel, der dazugerufen wurde, gab Entwarnung: Das Herz schlägt kräftig, gebrochen hatte sich das Tier auch nichts, so seine Diagnose. Es war einfach nur komplett erschöpft. Möglicherweise hatte es schon Stunden im Wasser zugebracht, ehe es entdeckt wurde.

Nach zwei Spritzen gegen Schmerzen und für den Stoffwechsel wurde das Tier wieder sichtbar munterer. Schäfer Klaus Weidler aus Gleisberg traf kurz nach der Rettungsaktion ein und nahm das erschöpfte Tier mit. Er habe noch am Vormittag nach seiner Herde gesehen, die auf dem Gelände weidet. (DA/jh)

