Familienglück mit Frieder Berg Mildenstein und sein Maskottchen kommen bei Kindern gut an. Das hat das Burgteam jetzt schwarz auf weiß.

Das Maskottchen „Frieder Berg“ ist praktisch überall auf Burg Mildenstein zu finden. Diese Idee war einer der Gründe, warum die Burg das Zertifikat als „familienfreundliche Freizeiteinrichtung“ bekommen hat. © Archiv/Dietmar Thomas

Wer will einmal eine Prinzessin oder ein Ritter für einen Tag sein? Oder eine Erlebnisreise ins Mittelalter unternehmen? Diese Angebote der Burg Mildenstein haben schon viele Kinder genutzt. Viele von ihnen haben dabei das Maskottchen „Frieder Berg“ kennengelernt. Genau dieses Maskottchen ist einer der Gründe, warum die Burg Mildenstein als „familienfreundliche Freizeiteinrichtung“ gilt.

Marketingchefin Sabine Rötzsch und Museumspädagogin Annett Steinert bekamen als Vertreterinnen der Burgmannschaft am Mittwoch im Daetz-Centrum Lichtenstein das entsprechende Zertifikat durch die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen ( TMGS) überreicht.

Die familienfreundliche Dauerausstellung, neben „Frieder Berg“ auch mit vielseitigen museumspädagogischen Angeboten für Kindergärten und Schulen, und nicht zuletzt die Veranstaltungsreihe „Burg Mildenstein für Groß & Klein“ haben die externen Prüfer überzeugt. „Einige technische Dinge im Sanitärbereich und in Sachen Sicherheit in den Museumsräumen mussten für die kleinen Besucher angepasst werden“, sagte Sabine Rötzsch. Die mittelalterliche Burganlage gehört damit zu den insgesamt 94 touristischen Einrichtungen im Freistaat Sachsen, die als Beherbergungsstätte, Freizeiteinrichtung oder Museum als besonders familienfreundlich zu empfehlen sind.

„Im Übrigen sind es im Schlösserland Sachsen drei Burgen, die dieses Zertifikat tragen dürfen: Burg Scharfenstein, Schloss Wildeck in Zschopau und Burg Mildenstein in Leisnig. Wir haben damit in der Region auch ein Alleinstellungsmerkmal“, so Rötzsch nicht ohne Stolz. Durch die TMGS werden die touristischen Einrichtungen im Katalog „Familienurlaub in Sachsen 2017“ oder die „Familienfreizeitkarte“ besonders beworben. „Es ist schön für uns, dass wir als Familienburg vermarktet werden“, so Rötzsch. Die Veranstaltungen auf der Burg kommen gerade bei den Kleinen gut an. „Wir haben es schon erlebt, dass uns Kinder darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie erst mit der Klasse und später noch einmal mit den Eltern oder Großeltern da gewesen sind.“

„Auch 2017 wird sich die Familienfreundlichkeit in unseren Angeboten wiederfinden“, verspricht Sabine Rötzsch. Am Montag wird auf der Burg wieder viel geboten. Mit Stadtgut und Kirche ist sie in das Programm „In Leisnig ist der Luther los“ eingebunden (DA berichtete).

Montag, 10 bis 17 Uhr: „In Leisnig ist der Luther los“ – Rund um Kirche, Stadtgut und Burg wird der Reformationstag mit zahlreichen Angeboten gefeiert.

