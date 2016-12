Erst die Demo, dann die Tradition Beim Dresden-Besuch trifft Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt auf frierende Schüler gegen Massentierhaltung und einen stolzen Stollenbäcker.

Zwei Bäcker, ein Minister: Christian Schmidt (CSU, Mitte) knetet Teig in der Dresdner Backstube von Michael (rechts) und Andreas Wippler. Jurist Schmidt gab zu: Er hat früher mal gegen das Nachtbackverbot verstoßen. Foto: Robert Michael © robert michael

Wenn es um Traditionsgebäck in der Adventszeit geht, dann lässt sich kein Landwirtschaftsminister lange bitten: Zum Stollenfest am kommenden Sonnabend wird der sächsische Minister Thomas Schmidt (CDU) den Riesenstollen auf dem Dresdner Striezelmarkt anschneiden. Sein Namensvetter Christian Schmidt (CSU) ist Bundeslandwirtschaftsminister und kam am Montag zum Backen zu Michael Wippler nach Dresden-Pillnitz. Denn Wippler ist Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks und führt mit Bundes-Schmidt Fachgespräche über Nährwertkennzeichnungsverordnung und Großen Befähigungsnachweis.

Bevor Bundes-Schmidt allerdings eine weiße Mütze aufsetzen und Wipplers Rosinenteig kneten durfte, erwartete ihn hinter Schloss Pillnitz eine kleine Demonstration: Die ehemalige Bremer Bürgerschafts-Abgeordnete Linda Neddermann (Grüne) und Berliner Mitarbeiter des Vereins Campact überreichten eine Petition gegen Massentierhaltung. Dazu riefen Dresdner Fünft- und Sechstklässler im Chor: „Wir brauchen auf keine Fälle immer neue Megaställe.“ Die Kinder hatten dabei Spaß, einige trugen Tiermasken, aber kalt war ihnen auch. Ihre Schulleiterin Simone Günther von der SRH-Oberschule in Dresden-Leuben sagte der SZ auf Nachfrage, der Einsatz für Tiere sei Teil des Unterrichts. Die Kinder übergaben einen Brief, der Minister bedankte sich per Mikrofon „für Euren Einsatz“ und versprach den Schülern eine schriftliche Antwort. Seine Haltung zum Begriff Massentierhaltung deutete Schmidt nur an: Es gebe auch kleine Ställe, in denen Tiere schlecht gehalten würden.

Der Minister hatte am Vormittag eine soziokulturelle Einrichtung im Kreis Leipzig eröffnet. Dort war ihm bereits Stollen angeboten worden, „aber kein Dresdner“. Schmidt sieht im geschützten Stollen ein Vorbild für Werbekampagnen für regionale Produkte, zu denen auch die Nürnberger Rostbratwurst aus seiner Heimat gehört.

Für die Fotografen schummelten Wippler und Schmidt ein wenig: Weil ein Stollen normalerweise drei Tage brauche, war der fertige im Ofen „schon mal vorbereitet“. Schmidt bekannte sich sogar als „Rechtsbrecher“: Er sei Bäckerssohn und habe in Vaters Backstube früher gelegentlich ausgeholfen und dabei „um fünf oder sechs Minuten“ gegen das Nachtbackverbot verstoßen. Allerdings wurde er dann Anwalt und Abgeordneter mit Spezialgebiet Verteidigung, bis seine CSU ihm das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung zuteilte.

