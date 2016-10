Ermittlungen zu zwei toten Wölfen Eines der Tiere starb offenbar einen natürlichen Todes. Im Falle des zweiten Wolfes wird das Landratsamt nun Anzeige erstatten.

Der bei Bernsdorf gefundene Welpe bei der Untersuchung. © Kontaktbüro Lupus

Wie das Wolfsregion-Kontaktbüro „Lupus“ jetzt mitteilt, wurde am 15. Oktober wurde bei Rehnsdorf (Gemeinde Elstra) ein toter erwachsener, männlicher Wolf von Spaziergängern gefunden. Die genetische Untersuchung soll nun Informationen zu seiner Identität liefern, heißt es. Die Untersuchung des Kadavers am Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin zeigte bereits, dass der Wolf an Auszehrung, also eines natürlichen Todes gestorben ist. Das Tier hatte eine Verletzung (Riss oder Schnitt) an der Innenseite der Lippen, welche sich stark entzündet hatte. Dies sorgte offenbar dafür, dass der Wolf seit längerer Zeit keine Nahrung und wohl auch kein Wasser mehr zu sich nehmen konnte.

Am frühen Morgen des 19. Oktobers wurde auf der Straße zwischen Bernsdorf und Leippe ein Wolfswelpe von einem Auto angefahren. Der männliche, etwa fünf Monate alte Welpe überlebte den Unfall, schleppte sich noch einige Meter von der Fahrbahn und blieb dann liegen. Die Polizei zog das Lupus Institut hinzu, das seinerseits einen Tierarzt heranholte. Dieser brachte ihn zur Untersuchung in seine Praxis. Dabei wurden mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen festgestellt, wodurch eine Heilung und Wiederfreilassung des Tieres ausgeschlossen wurde. Das Tier musste eingeschläfert werden. Der Kadaver des Welpen wurde anschließend an das IZW in Berlin gebracht. Die Untersuchung dort bestätigte, dass der Welpe bereits in sehr jungem Alter beschossen wurde. Das Landratsamt Bautzen wird Anzeige gegen unbekannt erstatten. Das Gebiet, in dem der junge Wolf angefahren wurde, gehört vermutlich zum Territorium des im letzten Jahr neu etablierten Berndorfer Wolfspaares. (SZ)

zur Startseite