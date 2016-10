Update Elf Verletzte nach Brandstiftung Unbekannte hatten im Flur eines Mehrfamilienhauses in Döbeln einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mieterin Ute Hain steht fassungslos neben den verkohlten Überresten eines Kinderwagen, der im Hausflur abgestellt war und angezündet wurde. © Jens Hoyer Das Feuer im Haus an der Roßweiner Straße 12 in Döbeln was kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Hier ein Blick in den verrußten Treppenaufgang. © Jens Hoyer Im Haus entstanden enorme Schäden, nicht nur durch Verrußungen. © Jens Hoyer

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln sind in der Nacht zum Mittwoch elf Bewohner verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um Personen im Alter zwischen sechs und 56 Jahren sowie ein zehn Monate altes Kind. Sie mussten nach Polizeiangaben wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen medizinisch behandelt werden und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Unbekannte hatten im Hausflur kurz vor Mitternacht einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Zum entstandenen Sachschaden liegen zunächst noch keine Angaben vor. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Der 56-Jährige ist nach Angaben der Polizei ein Hausbewohner. Der Verdacht habe sich bei den Ermittlungen ergeben.

Mehr dazu im Laufe des Tages.

