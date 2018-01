Eisenbahn-Romantik in der Messehalle Auf über 4000 Quadratmetern sind dieses Wochenende in Löbau Modellbahnanlagen zu bestaunen, darunter viele aus Görlitz. Auch Stargast Hagen von Ortloff hat eine dabei.

Die Ausstellung des Görlitzer Modelleisenbahnvereins in der Messehalle Löbau ist ein Besuchermagnet. © Bernd Gärtner

Löbau. Wer Eisenbahn- und Modellbahnfan ist, kennt ihn mit Sicherheit: Hagen von Ortloff, der beim SWR die Sendung „Eisenbahn-Romantik“ moderiert. Von Ortloff ist bei der 16. Modellbahn-Ausstellung Görlitz/Löbau dabei, die seit Freitag und noch bis Sonntag in der Löbauer Messehalle stattfindet. Nicht nur zur Autogrammstunde war Hagen von Ortloff dabei, sondern er zeigt seine eigene Modellbahn in der Spurweite S.

Uwe Rothenbusch, der Vereinsvorsitzende des Görlitzer Modelleisenbahnvereins, hat aber noch viel mehr parat, was das Eisenbahnerherz höherschlagen lässt. So war der MEC Oranienburg 1964 mit einer H0-Anlage und einer Zirkusanlage dabei. Zum ersten Mal präsentieren sich die Modelleisenbahner der „West Side Lumber Modell-Railway“ aus Euskirchen in Löbau, die damit auch die weiteste Anreise haben. Sie zeigen, sehr detailgetreu, den Holzeinschlag in amerikanischen Wäldern. „Nach vielen Jahren vergeblicher Bemühungen ist es nun gelungen, die sehr schöne TT-Gotthardbahn-Anlage der Leipziger Modellbahnfreunde nach Löbau zu holen“, sagt Uwe Rothenbusch stolz.

Ein Anziehungspunkt jeder Modellbahnausstellung sind Winteranlagen. In Löbau zeigt EBC „Spreewaldbahn“ aus Cottbus eine H0- und eine H0e-Anlage. Modelleisenbahnern und Modellbauern sage man zuweilen nach, dass sie verrückt seien, so Rothenbusch.

Das könne man auch von Matthias Schubert aus Pulsnitz behaupten, der eine Gartenbahn vorstellt, bei der er alle Fahrzeuge maßstabsgerecht und fahrtüchtig aus Holz gebaut hat.

Mit dabei sind auch wieder die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde (OSEF). Unmittelbar neben dem Parkplatz haben deren Modelleisenbahner im ehemaligen Güterschuppen ihr Domizil und zeigen ihre Modellbahnanlagen. Auf dem Anschlussgleis der OSEF am Parkplatz kann man im Mitropa-Speisewagen Platz nehmen und bekommt natürlich auch Speisen und Getränke. Wenn es die Witterung zulässt, werden auch Führerstand-Mitfahrten auf einer Diesellok möglich sein. Geplant ist weiterhin ein Sonderzugverkehr zwischen Löbau und dem tschechischen Rumburk.

Insgesamt präsentieren sich in der Messehalle und der benachbarten Blumenhalle rund 100 Aussteller in den Sparten Modelleisenbahnen und Modellbau, Letzterer noch unterteilt in Fahrzeug-, Flugzeug-, Schiffs- und Plastmodellbau. Händler bieten Fachliteratur, Modellbahnen, Bausätze, Ersatzteile, Gebrauchtwaren und spezielle Werkzeuge, wie Rollenprüfstände zum Kauf an. Man könne auch mit den Ausstellern ins Gespräch kommen und sich vielleicht einem Verein anschließen, denn nicht nur der Görlitzer Modelleisenbahnverein sucht immer neue Mitstreiter.

Die Modellbahnausstellung läuft am Sonntag noch bis 18 Uhr in der Messehalle Löbau. (SZ)

