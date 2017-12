Sparkassencup 2017 Eine Nünchritzer Erfolgsgeschichte Die Leichtathleten holten fünf Titel und lassen es zum Jahresende ordentlich klatschen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Es ist vor allem der Spaß, der knapp 30 Leichtathleten des SV Chemie Nünchritz vereint – so wie am Dienstag beim Bounce Ball. © privat Vor allem bei den Läufen des Sparkassencups sahnten sie in diesem Jahr mit zahlreichen Siegen ordentlich ab. © Thomas Riemer

Nünchritz. Klatsch! Wenn zehn durchtrainierte Sportler beim Bounce Ball aufeinandertreffen und den kleinen Fußball ins gegnerische Tor befördern wollen, geht es ordentlich zur Sache. Doch es sieht schlimmer aus, als es ist. Davon überzeugten sich am Dienstag die knapp 30 jungen Leichtathleten des SV Chemie Nünchritz. Es ist eine der letzten Trainingseinheiten in diesem Jahr – und die beiden Trainer Sabine Richter und Steffen Lau haben sich dafür eine Abwechslung einfallen lassen, die sportlich anspruchsvoll ist und gleichzeitig viel Spaß macht. „Es soll ja Freizeitsport bleiben“, umreißt Sabine Richter den Anspruch an die Nünchritzer Leichtathleten. Sie ist gleichzeitig die Abteilungsleiterin und freut sich gerade in diesen Tagen über ein sehr erfolgreiches Jahr ihrer Schützlinge.

Die nämlich haben beim traditionellen Sparkassencup der Laufbewegung bei der Abschlussveranstaltung in der vergangenen Woche kräftig abgesahnt. Gleich fünf Chemie-Athleten konnten sich in ihren jeweiligen Altersklassen auf den 1. Platz kämpfen. Hinzu kommen vier dritte Plätze und eine ganze Reihe weiterer vorderer Ränge. „Seit der ersten Teilnahme unseres Vereins am Meißner Sparkassencup im Jahr 2011 ist dies das erfolgreichste Jahr für uns, und das trotz stetig steigender Teilnehmerzahlen an den Laufveranstaltungen“, sagt Sabine Richter. Wie kräftezehrend die Cup-Serie ist, zeigen die Zahlen: 16 Laufveranstaltungen wurden in diesem Jahr angeboten, die acht besten Leistungen des jeweiligen Sportlers kommen in die Wertung. Bemerkenswert: Mit Emma Richter (U 10) und Jonathan Grübler (U 14) schafften zwei Nünchritzer das Idealergebnis von 400 Punkten. Pokale gab es übrigens auch für Emma Richter und Aline Blaas (W 20) dafür, dass sie sämtliche Läufe absolvierten. Das schafften insgesamt nur sieben Athleten der großen Läuferfamilie.

Dem Erfolg haben die Trainer natürlich harte Arbeit über die gesamte Saison vorangestellt. Und natürlich sind es nicht nur die Konditionseinheiten, die den Leichtathletik-Alltag beim SV Chemie Nünchritz prägen. Denn neben den Laufveranstaltungen trifft man die kleinen Chemiker auch regelmäßig bei Sportfesten, Kreismeisterschaften, Einzelstarts oder Mehrkampfwettbewerben bis hin zu Bezirksmeisterschaften und überregionalen Wettkämpfen. Trainiert wird im Sommer auf dem Sportplatz, für die „langen Kanten“ geht es auch oft in den naheliegenden Glaubitzer Wald. Im Winter sind die Wacker-Sporthalle oder die kleinere Schulsporthalle das Trainingsdomizil. Zu den beiden Trainingsgruppen gehören Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 21 Jahren. Einige von ihnen haben in der Vergangenheit bereits die sogenannten Kadernormen erfüllt.

Zehnjähriges Bestehen haben die Nünchritzer in diesem Jahr gefeiert. Gerade die Erfolge beim Sparkassencup sind sozusagen das I-Tüpfelchen im Jubiläumsjahr. Doch schon geht der Blick auf 2018. Der Großenhainer Rollmopslauf wird für viele Läufer am 7. Januar schon wieder der Auftakt sein. Weitere Wettkämpfe in der Region folgen. Und wenn die Mädchen und Jungs genauso engagiert herangehen wie beim Bounce Ball, werden sich auch erneut Erfolge einstellen.

zur Startseite