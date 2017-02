Eine Million Bonus für sächsische Handwerksmeister Vom Lehrling zum Meister - kein einfacher Weg und ein teurer dazu. Seit vergangenem Jahr zahlt Sachsen an junge Meisterabsolventen deshalb einen Bonus. Viele greifen zu. Das Wirtschaftsministerium will nachlegen.

Vom Lehrling zum Meister - kein einfacher Weg und ein teurer dazu. Seit vergangenem Jahr gibt es den Bonus in Höhe von 1 000 Euro in Sachsen. © dpa

Sachsen unterstützt junge Meister seit vergangenem Jahr mit einem Bonus in Höhe von 1 000 Euro. Nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums standen dafür eine Million Euro zur Verfügung. 942 Meister haben die zum 1. September 2016 eingeführte Bonus-Zahlung in Anspruch genommen, das heißt, 942 000 Euro wurden ausgereicht. In diesem Jahr sind 1,6 Millionen Euro eingeplant, um Meisterabsolventen unter die Arme zu greifen.

„Da der Fachkräftemangel insbesondere die gewerblich-technischen Berufe betrifft, soll der Meisterbonus speziell den Meistern in diesen Berufsgruppen zugutekommen“, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Damit soll ein Anreiz entstehen, sich beruflich weiterzubilden und die eigene Qualifikation zu stärken.

Bei der Meisterfeier im Vorjahr hat die Dresdner Handwerkskammer das erste Mal den Bonus an 215 Absolventen vergeben. Derzeit liegen bereits 17 neue Anträge vor. „Und es werden Tag für Tag mehr“, erklärte eine Sprecherin. Vergeben wurde der Bonus vor allem an Kraftfahrzeug- und Elektrotechniker, Installateure, Heizungsbauer und Friseure. Anders als in anderen Bundesländern ist der Meisterbonus nicht an eine Unternehmensgründung gekoppelt. „Er soll ein Anreiz und eine Wertschätzung sein“, so die Sprecherin. Der Meisterbrief sei schließlich nicht nur eine fachliche Herausforderung, sondern auch mit finanziellen und zeitlichen Strapazen verbunden.

Manche angehenden Meister absolvieren ihre Weiterqualifizierung in Vollzeit und kündigen dafür sogar ihren Job. Andere drücken länger die Schulbank, gehen dafür nebenher weiter arbeiten. Nach Angaben der Handwerkskammer Leipzig liegen die Kosten für eine Meisterausbildung - je nach Gewerk - zwischen 8 000 und 20 000 Euro. Im September 2016 wurde die Finanzspritze erstmals an rund 100 Meister aus dem Kammerbezirk Leipzig vergeben - vom Augenoptiker bis hin zum Zimmerer.

„Wir bewerten den Meisterbonus als Erfolg“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Chemnitz, Markus Winkelströter. Die Anerkennung sei längst überfällig. Denn während für Studierende die akademische Bildung in Sachsen weitestgehend kostenfrei sei, zahlten die Meister für ihre Weiterbildung. Die Spanne liege im Bezirk zwischen 4 600 Euro für den Bäckermeister und bis zu 12 000 Euro für den Maler- und Lackierermeister. Bisher wurde der Meisterbonus in Chemnitz an 196 Meister aus 23 Gewerken vergeben. (dpa)

