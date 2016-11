Ein Opel erregt die Gemüter Mit einem parkenden Auto sollen Raser ausgebremst werden. Die Weinböhlaer streiten sich aber auch wegen anderer Dinge.

Dieser Opel steht seit Monaten an der Köhlerstraße und bremst den Verkehr aus. Genau dieses Ziel verfolgt der Eigentümer. Und weil hier kein Parkverbot gilt, kann er auch stehen bleiben. © Arvid Müller

Er steht seit Monaten am Straßenrand und nervt viele Autofahrer: ein weißer Opel. Spiegel eingeklappt, Räder nach links eingeschlagen. Eigentlich ist an ihm nichts besonders. Er parkt einfach auf der Köhlerstraße. Das ist dort auch nicht verboten, trotzdem häufen sich die Beschwerden im Ordnungsamt. Die Kiste würde den ganzen Verkehr behindern. Denn wer von unten kommt, muss bei Gegenverkehr halten.

Genau das ist laut Ordnungsamt auch das Ziel des Autobesitzers. Die Fahrzeuge sollen ausgebremst werden. Diskussionen über Raserei auf der Köhlerstraße gibt es schon lange. Deshalb findet so mancher Anwohner der Köhlerstraße die Idee, mit dem Auto den Verkehr etwas zu beruhigen, gar nicht so schlimm. „Manche brettern hier mit 80 Sachen hoch“, beschwert sich eine Weinböhlaerin. Wenn sich jeder an die Regeln halten würde, müsste man zu solchen Maßnahmen gar nicht greifen, findet die ältere Dame.

Im späten Frühjahr stand das Auto weiter unten kurz nach der Bahnbrücke. Irgendwann klemmte jemand einen Zettel mit den Worten „Ich parke hier scheiße!“ unter den hinteren Scheibenwischer. Aber auch das beeindruckte den Eigentümer nicht. Der Opel blieb. Über Wochen. Verschwand höchstens mal für ein paar Stunden. Dann zogen genervte Autofahrer härtere Geschütze auf. Immer öfter wurde beim Vorbeifahren gehupt. Das nervte die Anwohner, beseitigte das Hindernis trotzdem nicht. Mit der Ruhestörung wurde der Opel zum Fall für das Ordnungsamt. „Wir haben mit dem Eigentümer und auch mit dem Landratsamt gesprochen. Ein Parkverbot kann an der Stelle nicht eingerichtet werden“, erklärte Ordnungsamtsleiter Hannes Zschippang. Der Besitzer, der in der Nähe wohnen soll, habe seine Beweggründe geschildert. „Das Auto stört, es ist aber nicht verboten, dort zu stehen“, so Zschippang. Es handle sich um ein legales Mittel, die Leute zur Weißglut zu treiben. Für kurze Zeit war der Opel nach den Hupkonzerten dann doch mal verschwunden, um einige Hundert Meter weiter oben, kurz vor der Bäckerei, wieder aufzutauchen. Auch dort ist das Parken nicht verboten.

Es sind aber nicht nur Aktionen wie diese, die das Zusammenleben in Weinböhla oft erschweren. Darüber hat Hannes Zschippang einen kleinen Text im aktuellen Amtsblatt veröffentlicht. Der sei nicht bierernst zu nehmen, soll den ein oder anderen aber vielleicht mal zum Nachdenken bringen, so Zschippang. Er schreibt zum Beispiel über die Faulheit einiger Autofahrer, die lieber den Fußweg zuparken, statt die Parklücke in 150 Metern Entfernung zu nehmen. Oder die Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einfach liegen lassen.

Auch die Lärmbelästigung durch zu laute Partys bleibt ein Dauerthema. „Es gibt Gebiete, wo Feierfreudige wohnen“, so Zschippang. Wenn die Nachbarn dann auch noch lärmempfindlich sind, kommt es regelmäßig zu Beschwerden. „Und dann noch zum späten Abend die Krönung der möglichen Lärmbelästigungen: ein Feuerwerk. Dann ist das Maß endgültig voll“, schreibt Zschippang in seinem Artikel. Tatsächlich hat die Gemeinde in diesem Jahr bereits drei Anzeigen wegen unerlaubter Feuerwerke an die zuständige Landesdirektion weitergeleitet.

Hannes Zschippang hofft, dass sich manche bewusst machen, wie ihr Handeln das nachbarschaftliche Miteinander erschwert. Und dass sich die Nachbarn wiederum ein Herz fassen und die Leute auf die Störung ansprechen, statt sofort das Ordnungsamt oder die Polizei zu informieren.

Insgesamt betrachtet seien die Weinböhlaer aber friedlich. Im Verhältnis zur Zahl der Einwohner ist die der Beschwerden verschwindend gering. „Es gibt Einzelne, die sich immer wieder aufregen und Druck machen, dass wir als Gemeinde handeln sollen. Das können wir aber nur, wenn eine Anzeige vorliegt.“

zur Startseite