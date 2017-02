Artikelempfehlung

Direktbank ING-Diba setzt Rekordjagd fort

Frankfurt am Main. Die Direktbank ING-Diba strebt nach dem zweiten Rekordjahr in Folge auch 2017 kräftiges Wachstum an. „Wir sehen noch großes Potenzial sowohl im Privatkundengeschäft als auch im Unternehmenskundengeschäft“, sagte Vorstandschef Roland Boekhout. „Wir sind zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr ein sehr erfreuliches Ergebnis zeigen können.“ 2016 konnte das Institut das Rekordergebnis aus dem Jubiläumsjahr 2015 trotz des Zinstiefs noch steigern: Das Ergebnis vor Steuern kletterte auf gut 1,2 (Vorjahr: 1,1) Milliarden Euro, der Überschuss auf 859 (755) Millionen Euro. „Bei der ING-Diba stehen weiterhin alle Zeichen auf Wachstum“, sagte Finanzvorstand Remco Nieland. „Wir werden auch 2017 alles tun, um noch besser zu werden.“(...) Link zum Artikel: http://m.sz-online.de/nachrichten/direktbank-ing-diba-setzt-rekordjagd-fort-3605351.html