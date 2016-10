Diebe unterwegs

Bargeld entwendet Bautzen. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zutritt zu einer Hausverwaltung an der Bautzener Tzschirnerstraße. Von dort aus gelangten sie in die Geschäftsräume einer Physiotherapie und eines Friseurgeschäfts. Hier nahmen sie Bargeld in Höhe von etwa 360 Euro mit. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Arbeitsgeräte gestohlen Sohland/Spree. Balkenmäher, Kettensäge und Motorsense im Gesamtwert von etwa 1000 Euro sind in Sohland Beute von Einbrechern geworden. Die Täter drangen zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 14.45 Uhr, in zwei Scheunen an der Alten Dorfstraße sowie am Steinweg ein und entwendeten diese Gegenstände.

Berauscht und angetrunken Bautzen/Kirschau. Polizisten kontrollierten in der Nacht zum Freitag in den Bautzener Schilleranlagen einen Renault. Bei dem 39-jährigen Fahrer besteht der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, nachdem ein Drogenvortest positiv ausfiel. Nur eine Stunde später hatten die Kollegen in Kirschau im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Riecher. In der Atemluft einer 22-jährigen Audi-Fahrerin rochen die Beamten Alkohol. Ein freiwilliger Test ergab 0,56 Promille.