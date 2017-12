Fußball Die Tor-Minimalisten aus Weinböhla Mit 19 Toren holt der Aufsteiger immerhin 17 Punkte und steht nach der ersten Halbserie auf einem einstelligen Tabellenplatz.

TuS-Keeper Karsten Herzog feierte am 8. Spieltag mit dem Aufsteiger einen 2:0-Sieg beim FV Blau-Weiß Stahl Freital. © Andreas Weihs

Weinböhla. Aufsteiger TuS Weinböhla hat sich in der Fußball-Landesklasse Mitte etabliert. Dieses Fazit kann Trainer Yves Würgau nach zwölf Partien mit ruhigem Gewissen ziehen: „Wir haben 17 Punkte auf unserem Konto. Das war in etwa auch unsere Zielstellung bis zur Winterpause. Wenn man bedenkt, dass wir noch zwei Nachholspiele gegen Teams, die im Klassement unter uns platziert sind, offen haben, sieht es doch gar nicht so schlecht aus.“

Die Begegnungen gegen den SV Wesenitztal sowie das Lokalderby beim Coswiger FV werden erst im Februar und März ausgetragen. Platz neun in der Zwischenwertung liest sich für Weinböhla gut. „Wir sind aber noch längst nicht raus aus dem Abstiegskampf“, weiß Würgau. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, auch die Mannschaften hinter uns sind immer für eine Überraschung gut“. Gerade die Spiele gegen potenzielle Mitabstiegskandidaten gestalteten sich für die TuS-Elf recht schwierig. So gab es ein 0:4 in Frankenberg, ein mühevolles 3:3 vor eigenen Publikum gegen den Hartmannsdorfer SV Empor oder einen knappen 5:4-Erfolg über Motor Wilsdruff. Allerdings waren auch die Weinböhlaer stets für eine Überraschung gut. Die Auswärtssiege bei Stahl Freital (2:0) und in Bannewitz (1:0) ließen aufhorchen.

„Wir haben aber auch Lehrgeld gegen Top-Teams der Liga gezahlt. Das bleibt nicht aus, auch wenn mich die Art und Weise der Niederlagen geärgert hat“, erklärt der Coach. Resultate wie das 1:3 gegen Germania Mittweida, das 0:4 gegen den BSC Freiberg oder das 0:4 beim Hainsberger SV gehören der angesprochenen Kategorie „Lehrgeld“ an. Verbesserungswürdig ist beim Aufsteiger aus der Kreisoberliga Meißen auf jeden Fall noch die Chancenverwertung. „Da hängen wir hinterher. Wir benötigen oftmals zu viele Chancen, der Gegner ist cleverer und nutzt seine wenigen Möglichkeiten konsequent aus“, muss Würgau anerkennen. Nur 19 Treffer erzielten seine Schützlinge, der Coswiger FV hat mit 14 Toren als einzige Mannschaft weniger getroffen. Diese 19 Tore verteilen sich auf insgesamt zwölf Spieler. Andreas Schneider und Felix Schmid sind mit drei Treffern die besten Schützen der TuS.

Kurz-Trainingslager im Januar

„Das ist sicher ein Manko, dass wir keinen sogenannten Knipser in unseren Reihen haben. Aber es spricht auch für die Mannschaft, dass halt jeder irgendwie Tore schießen kann“, erklärt Julian Diener. Der 26-jährige Angreifer kennt die siebente Liga aus seinen Zeiten beim Meißner SV, in Wilsdruff und Coswig: „Ich denke schon, dass wir in der Liga angekommen sind. Die Spieler sind stark motiviert, es macht Laune in dieser Truppe. Wir müssen aber in der Rückrunde hellwach und hochkonzentriert zu Werke gehen. Kein Spiel ist ein Selbstläufer.“ Diener gehörte zu der großen Anzahl an Spielern, die sich während der bisherigen Saison mit Verletzungen und Blessuren herumärgern mussten. Tom Kaiser fiel gänzlich aus, Marcus Wilde kam erst in den letzten Spielen wieder zurück. „Stellenweise mussten wir sieben, acht Mann ersetzen. Da muss man taktisch umstellen, kann nicht wie gewollt reagieren“, erklärt Würgau, sieht aber für die Rückrunde wieder etwas Licht in dieser Problematik: „Die Verletzten werden zurückkehren, damit wird unser Kader wieder besser besetzt sein. Es werden auch immer wieder junge Spieler hinzustoßen, so dass wir auch für die Zukunft recht gut gewappnet sein werden.“

Am 20. Januar beginnt in Weinböhla die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Im Februar steht ein Trainingslager im Sportzentrum Dresden-Weißig auf dem Programm. „Das wird eine feine Sache werden. Es ist gut für die Teambildung. Wir freuen uns alle schon darauf“, sagt Diener. Drei Testspiele wurden bereits terminiert. Am 3. Februar geht es gegen den LSV Neustadt/Spree aus der Landesklasse Ost, am 10. Februar gastiert der Dresdner Stadtoberligist SV Sachsenwerk auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Eine Woche später trifft die TuS auf den Landesklässler SG Weixdorf. Danach stehen die beiden hochwichtigen Nachholspiele gegen den SV Wesenitztal und den Coswiger FV an.

