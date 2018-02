Die SZ sucht die kältesten Orte Eisige Temperaturen, Sonne und Wind: Auch in der Region Görlitz herrscht frostiges Wetter – aber bietet so manches schönes Fotomotiv.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Neiße zwischen Görlitz und Zgorzelec ist teilweise zugefroren. © pawelsosnowski.com Eine Frau füttert die Vögel am Grenzfluss mit Brotstücken. © pawelsosnowski.com Ein weiterer Blick vom polnischen Ufer. © pawelsosnowski.com

Löbau-Zittau. Der Blick auf die Neiße mit der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz ist auch im Winter ein beliebtes Fotomotiv: Dank des Dauerfrostes ist der Grenzfluss inzwischen teilweise zugefroren. Am Montag herrschten vor Ort etwa neun Grad Minus. Die kälteste Zeit des Jahres liegt möglicherweise noch vor uns: In der Nacht zum Mittwoch sind bis zu Minus 14 Grad in Görlitz angekündigt.

Frostig-schöne Winterbilder aus dem Kreis Görlitz



Die SZ nimmt die eisigen Temperaturen zum Anlass für einen Aufruf, uns Fotos von den Orten im Landkreis Görlitz zu schicken, die kalt und gleichzeitig schön sind - entweder per E-Mail oder als Nachricht auf Facebook. Als Angaben werden der Aufnahmeort- und Zeitpunkt sowie Fotograf - und falls möglich, die dort herrschende Temperatur - benötigt. Aus den Motiven soll am Ende eine Bildergalerie entstehen. (szo/tc)

