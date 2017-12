Die Rödertalbienen summen in Weinböhla Spielerinnen des Erstligisten boten am Mittwoch dem Nachwuchs eine „Lehrstunde“ mit erstaunlichen Erkenntnissen.

Zur Trainingseinheit für den Weinböhlaer Nachwuchs gehörten auch Strafwürfe. Egle Alesiunaite (14) mit ihren Spielerkolleginnen Ann Rammer (21) und Sarolta Selmeci (19) gaben dazu Tipps „aus dem Hintergrund“ und hatten offensichtlich viel Spaß bei dieser „Lehrstunde“. © E. Rosenkranz

Weinböhla. Stell Dir vor, es gibt eine Handballmannschaft aus Sachsen in der 1. Bundesliga – und kaum jemand aus dem etwas erweiterten Umfeld des Vereins weiß das.

Dieses „Schicksal“ erleiden in dieser Saison die Damen der 1. Mannschaft des Handballclubs Rödertal. Der Verein hat seinen Sitz in Großröhrsdorf, trägt dort auch die meisten Punktspiele aus. In dieser Saison spielen die jungen Damen erstmals im Oberhaus. Zwar gingen die ersten sechs Begegnungen – nicht ganz unerwartet – verloren.

Noch drei Spiele dieses Jahr

Doch noch stehen 20 weitere Spieltage an, um das „Husarenstück“, nämlich den Klassenerhalt, vielleicht doch zu schaffen. Die nächsten Gelegenheiten für die ersten Punkte gibt es noch in diesem Jahr. Am 23. Dezember treten die „Rödertalbienen“ beim Team der Neckarsulmer Sport-Union (11.) an. Vier Tage später empfangen sie die HSG Blomberg-Lippe (10), ehe am vorletzten Tag des Jahres die schwere Auswärtsaufgabe beim ungeschlagenen Tabellenführer Thüringer HC auf dem Plan steht.

Eigenwerbung ist (fast) alles. Und daher geben die Spielerinnen des Erstligisten ihre Erfahrungen zwischen den Punktspielaufgaben auch gern weiter. Und so gab es in der Vorweihnachtszeit für die weibliche D- und E-Jugend des HSV Weinböhla eine besondere Trainingseinheit. Mit Egle Alesiunaite, Sarolta Selmeci und Ann Rammer übernahmen drei Damen des Bundesligisten HC Rödertal, initiiert durch die Enso Energie Sachsen Ost AG, am Mittwoch das Training. Eine erste Erkenntnis, die die Weinböhlaer Jugendlichen dabei ziehen konnten: Auch ein Bundesligist trainiert nach denselben Schemen und Routinen. „Meine Mädels haben so vor Augen gezeigt bekommen, dass es im Großen wie im Kleinen das Gleiche ist – natürlich im späteren Verlauf mit mehr Trainingshäufigkeit und Intensität. Ich hoffe das durch diese Erkenntnis die Motivation zum Handballspielen noch mehr entfacht wurde.“, so Anke Hommel, Trainerin der weiblichen D-Jugend.

90 Minuten führte Egle Alesiunaite, die beruflich Sportlehrerin ist, durch die einzelnen Einheiten, die aus Laufen, Springen, Werfen und Passen bestanden. Die Rödertalbienen überlegten für die Trainingszusage nicht lange, denn durch die damalige Spielgemeinschaft der ersten Frauenmannschaften beider Vereine in der Saison 2009/10 besteht immer noch eine große Verbundenheit. Das verriet der Leiter der Geschäftsstelle des Handballclub Rödertal Rico Krampf und ergänzt, „dass ohne Weinböhla und das damalige Spielrecht in der Sachsen-Oberliga der HCR nicht an der Stelle stehen würde, wo er heute ist“.

Karten fürs Heimspiel in Dresden

Am Trainingsende wartete Rico Krampf noch mit Überraschung für die weibliche D- und E-Jugend auf. Für jeden Trainingsteilnehmer gab es noch eine Freikarte für die Bundesligapartie HC Rödertal gegen SG BBM Bietigheim am 6. Januar 2018 in der neuen Ballsportarena Dresden.

