Die Lust auf Mystik Fotograf Mario Gast hat mehr als 4 000 Fans auf Facebook. Er macht Fotos zu Kunstwerken.

zurück Bild 1 von 2 weiter Erst ganz gewöhnlich fotografiert, dann am PC bearbeitet: Diese Meißen-Ansicht von Mario Gast ist eine seiner Arbeiten, der man Photoshop anmerkt – sind die Farben doch besonders kräftig. Auch die Zugvögel oben rechts sind nicht real. Viele mögen aber gerade diese Motive gern. © Mario Gast Mario Gast (35) und seine Fotografien sind in Meißen recht bekannt. Vor allem auf Facebook finden seine Landschaftsbilder Fans. © privat

Vereinzelte Sonnenstrahlen sind durch die dichte Wolkendecke zu sehen. Mario Gast steht mit seinem Hund Shiba am Elbufer in Meißen und lässt seinen Blick über die Landschaft schweifen. Der 35-Jährige ist auf der Suche nach einem passenden Motiv an diesem Freitagmorgen. Dabei komme es auch manchmal vor, dass er ohne einen Schnappschuss nach Hause zurückkehrt. Die Landschaftsfotografie diene ihm vor allem, um seine Bekanntheit im Netz zu steigern und Fans an seiner Arbeit teilhaben zu lassen, sagt er.

Während er von seinem Werdegang erzählt, bleibt er stehen und wirft einen Blick zum Himmel. Die beste Voraussetzung für seine Motive ist eine Mischung aus wenig Licht und möglichst viel Nebel, erklärt er. Nach der Aufnahme werden die Fotos noch zu Hause am Computer bearbeitet. In der Regel nimmt diese Arbeit mehrere Stunden in Anspruch. Das meiste Geld bringen Hochzeitsfotografien. In diesem Jahr hat er auch einen eigenen Kalender im Angebot. Darin sind mystifizierte Motive aus Meißen und Umgebung zu finden.

Sein Blick ist auf die nahe gelegenen Steilklippen gerichtet. Mit seinem rechten Zeigefinger weist er auf den höchsten Punkt. Dort habe man einen sehr guten Blick über das Elbtal, erzählt er. Nach der Querung der Landstraße geht es auf einen schmalen Waldweg. Laub bedeckt den Boden. Vor einer rostfarbenen Metallbrücke hält Mario Gast. Neben der Brücke hängt ein Baumstumpf über dem Weg. An dieser Stelle entstünden bei nebligem Wetter sehr schöne und stimmungsvolle Motive, schwärmt er.

Doch er entscheidet sich gegen eine Aufnahme und folgt weiter dem Weg. Der Wald weicht zurück und gibt den Blick auf die Elbaue frei. Gasts Augen suchen die Landschaft ab. Jetzt geht alles ganz schnell. Er fokussiert das gegenüberliegende Elbufer. Das Objektiv sei nicht das richtige, murmelt er. Der Rucksack wandert von seinem Rücken an den Bauch. Als er das Objektiv gewechselt hat, ist der Sonnenstrahl schon wieder hinter der Wolkendecke verschwunden. Enttäuscht schüttelt er den Kopf. Nach einem Schulterzucken lässt er sich von Shiba weiterziehen. Fünf Minuten später bleibt er vor einem Baum stehen. Im Hintergrund ist in der Ferne Meißen zu sehen. Über der Stadt thront die Albrechtsburg. Er setzt die Canon 700 D an und macht zwei Aufnahmen. Nach dem Wechsel des Objektivs kommen noch zwei weitere hinzu. Heute spiele das Wetter nicht mit. Trotzdem bleibt Gast optimistisch. Denn die Fotografie sei genau das, was ihn erfüllt.

Das große Geld sei damit nicht zu verdienen, sagt der gelernte Maler. Diesen Monat reiche es aus zum Leben. Wie es im nächsten Monat aussehen wird, weiß er nicht. Trotz der finanziellen Unsicherheit ist sich Mario Gast sicher, dass er den richtigen Job für sich gefunden hat. „Ich sehe meine Fotografie als eine Art Kunst an“, schließt er auf dem Rückweg nach Meißen. Solange es den Kunden gefällt, könne er davon leben. Viele seiner Follower auf Facebook sind Meißner, die in anderen Städten arbeiten und in seinen Bildern jeden Tag ein Stück Heimat vor Augen haben. Zu Hause angekommen erstellt Gast mithilfe von Photoshop neue Kunstwerke aus seinen letzten Aufnahmen. Sein Geheimrezept liegt darin, auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen. „Die Menschen wollen das Mystische“, erklärt er. Mit seiner Facebookseite erreicht er Tausende, die sich dafür begeistern. Jeden Tag kommen neue Liebhaber seiner Kunst hinzu.

