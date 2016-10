Die letzte Linde kommt weg Zum Baustart am Pulsnitzer Kirchplatz dröhnte die Kettensäge. Bis zum Pfefferkuchenmarkt ist erst mal Pause.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Tage der alten Linde neben der Pulsnitzer Kirche sind gezählt. Sie ist die letzte, die jetzt noch am Kirchplatz im Stadtzentrum steht. Die anderen Bäume wurden bereits gefällt. Nach dem Pfefferkuchenmarkt Anfang November soll der Umbau des Kirchplatzes starten. © Matthias Schumann Um den Haupteingang (l.) zu betonen, wird ein Halbrund gepflastert. Die Neigung des Platzes zur alten Schule (unten, Süd) soll mit einem Podest bzw. einer Stützmauer ausgeglichen werden. Die Mauer soll auch als Sitzgelegenheit dienen. Eine Treppe führt von der unteren Ebene hinauf, zwischen Pflanzbeeten hindurch. Ein Brunnen soll an den Pulsnitzer Missionar Bartholomäus Ziegenbalg erinnern. © Planungsbüro Schubert

Die Kettensäge hat ihren Einsatz schon erledigt. Fast zumindest. Nun steht fest: Auch die letzte der mächtigen alten Linden auf dem Pulsnitzer Kirchplatz kommt doch noch weg. Sie sollte eigentlich erhalten werden. Der Stadtrat gab die Linde für die Säge frei. Leicht machten es sich die Räte nicht mit der Entscheidung. Sie wollten ganz genau wissen, wie es um den Baum steht. Ein Riss in der Krone ließ sie letztlich doch für die Säge stimmen. Damit kann der Umbau des Platzes beginnen.

Sichtlich schwer fiel es vor allem Bürgermeisterin Barbara Lüke, auch den letzten der alten Bäume zu opfern. Rettungsversuche mit Gurten zur Sicherung der Krone erschienen kaum praktikabel. Wenn die Stadt jedoch nichts tue, drohe die Krone abzuknicken. Und der Pfefferkuchenmarkt nahe, mit Zehntausenden Gästen. Wenn dann ein Unglück passiere ... Die Verantwortung wollte kein Rat übernehmen. Die anderen betagten Bäume hatten nach Einschätzung von Fachleuten nur noch eine geringe Lebenserwartung und hätten den kommenden Tiefbau auf dem Platz wohl nicht überstanden. Sie sind schon gefällt.

Finanzierung wird immer schwieriger

Immer schwieriger wird es für die Stadt unterdessen, den Bau überhaupt zu finanzieren. Die Kosten explodieren und entfernen sich immer weiter von den Prognosen. Nach der Information im Stadtrat lag das Budget dann bei etwa 360 000 Euro. Aber auch das reicht wohl längst nicht mehr. Es werden nach Kalkulation der Stadt 451 000 Euro gebraucht, also noch einmal rund 90 000 Euro mehr. Für Landschaftsbauarbeiten gab der Rat jetzt erst einmal knapp 356 000 Euro und folgte damit dem günstigsten Angebot. Die Kostenschätzung lag noch bei 287 000 Euro. Selbst eine aktualisierte Kostenrechnung lag noch über 13 000 Euro unter dem heutigen Best-Preis.

Die Firma Tiefbau Seidel erhielt den Zuschlag. Das sei gewissermaßen ein Glücksfall, so die Planer. Die Firma schließe gerade ein Projekt ab und könne dann mit voller Kapazität loslegen. Bei der momentan brummenden Bau-Konjunktur sei das nicht mehr die Regel, sagen die Planer. So habe man es schon erlebt, dass nur ein Bauwagen aufgestellt werde, um Zeit zu gewinnen und erst andere Aufträge zu erledigen.

Stadt muss tiefer in die Kasse greifen

Das soll nicht passieren. Allerdings musste die Stadt jetzt ihren Fonds für das Projekt tüchtig aufstocken, weil die Kostenschätzungen nur noch Makulatur sind. Mario Schubert ist Leiter des gleichnamigen Radeberger Planungsbüros Schubert und nahm selbst zum Chaos bei den Baupreisen Stellung. Sein Büro begleitet den Umbau des Kirchplatzes im Herzen der Stadt. Die Niedrigzinsen und Förderprogramme bescheren der Bauwirtschaft einen solchen Auftragsboom, dass es kaum noch Angebote auf Ausschreibungen der Kommunen gebe. Und wenn, dann mitunter völlig überteuert. Der Vorteil durch die niedrigen Kreditzinsen oder auch Fördermittel für Bauherren werde durch die hohen Preise aufgefressen: „Das ist den Bauherren manchmal schwer zu vermitteln“, so Schubert.

So ist auch die Finanzierungslücke beim Kirchplatz entstanden. Statt 130 000 Euro an Eigenmitteln brauche die Stadt 222 700 Euro. Um die Lücke zu schließen, hatte der Stadtrat jetzt über genau 92 700 Euro zu entscheiden. Dafür wird das ebenfalls geplante Archivprojekt im Dachgeschoss des Hauses des Gastes gestrichen. Auf jeden Fall in der bisherigen Form. Es sollte ja ein begehbares Archiv mit Publikumsverkehr und Arbeitsplatz für Gäste zum Studieren der Dokumente werden.

Noch Unklarheiten beim Projekt

Das ist erst einmal vom Tisch. Der Rat stimmte dem zu. Ohnehin hat es in dem Projekt wohl noch Unklarheiten gegeben. Dazu gehört der Brandschutz für die Archiv-Räume, die künftig öffentlich genutzt werden sollten. Diese Kosten seien noch gar nicht berechnet worden. Für das Projekt gebe es bisher keinen Bauantrag, geschweige denn eine Baugenehmigung: „Es wäre gar nicht vertretbar, das jetzt zu machen“, so Barbara Lüke. Dass ein funktionierendes Archiv gebraucht wird, steht aber außer Frage. Derzeit gebe es nur ein Kartonlager, das aufgearbeitet werden muss. Das soll auch passieren und außerdem kostengünstig mit dem Bauhof eine Minimalvariante für das Archiv unterm Dach geschaffen werden. Ohne Publikumsverkehr.

Parallel dazu werde über Einsparungsmöglichkeiten beim Kirchplatzbau nachgedacht. Außerdem habe die Stadt den Versuch gestartet, zusätzliche Fördermittel zu organisieren. Das Ergebnis ist jedoch ungewiss. Unabhängig davon werde der Bau nach dem Pfefferkuchenmarkt Anfang November starten. Das Areal von 2 300 Quadratmetern soll von einem recht öden, holprigen Parkplatz zu einem sehenswerten Kirchplatz umgestaltet und die marode Regenentwässerung erneuert werden, auf dem sich das Verweilen lohnt. Eine wesentliche Veränderung gibt es noch im Projekt. Damit komme die Stadt Anwohnern entgegen. So sei der Parkplatzmangel ein heiß diskutiertes Thema gewesen. Auf der Südseite des Platzes werden deshalb zusätzlich noch vier Stellplätze angelegt. Dafür musste ebenfalls ein Baum weichen.

Elf Bäume werden voraussichtlich neu gepflanzt. In der Masse Linden und dazu ergänzend Zierkirschen. Die sollen mit ihren wundervollen hellrosa Blüten für einen Blickfang auf dem Platz sorgen.

