Handball Die ersten Minuten verschlafen HSG Riesa/Oschatz verliert in der 2. Runde um den HVS-Pokal bei der HSG Neudorf/Döbeln 23:29.

Felix Ehrenberg steuerte drei Treffer bei, konnte damit aber die RIO-Niederlage in Döbeln auch nicht abwenden. © Gerhard Schlechte

Riesa. Für die erste Männermannschaft der HSG Riesa/Oschatz stand zum Jahresabschluss die zweite Pokalrunde des HVS-Pokals auf dem Programm. Wie es die Losfee so wollte, mussten die Männer von Trainer Sören Schwigon zur HSG Neudorf/Döbeln reisen. Am Ende stand es 23:29 (12:16). „Wir verschlafen die ersten 20 Minute komplett und sind da in einem absoluten Tief. Durch die frühe Rote Karte gegen Lucas Schröber fehlten uns die Alternativen im Rückraum. Trotzdem Respekt an meine Mannschaft, wie sie sich in Halbzeit zwei wieder ins Spiel gekämpft hat“, resümierte Schwigon.

Den Torreigen hatten die Gastgeber in der 4. Minute eröffnet. RIO hatte gegen die offensive ausgerichtete Abwehr der Döbelner zunächst Probleme und wurde immer wieder zu unvorbereiteten Abschlüssen gezwungen. Zwar konnte man zunächst per Strafwurf den Ausgleich herstellen, doch die Döbelner waren danach deutlich präsenter. Immer wieder fanden sie Lücken im Abwehrverbund der Riesa/Oschatzer und konnten die Angriffsfehler ausnutzen und sich nach und nach absetzen (8:2/11.). Schwigon nahm eine Auszeit. Danach überschlugen sich die Ereignisse und die Partie wurde härter. Allein drei Rote Karten verteilten die Schiedsrichter bis zum Pausentee und bewiesen dabei wenig Fingerspitzengefühl. Die Döbelner konnten ihren Vorsprung bis zur 21. Spielminute behaupten (12:6). RIO fand anschließend aber besser in die Partie und konnte auf 9:13 verkürzen (26.). In die Pause ging es mit einem 12:16 aus Sicht der Gäste.

Den ersten Treffer in der zweiten Halbzeit konnten die RIO-Männer verbuchen. Döbeln antworte jedoch umgehend und konnte sich zunächst wieder auf fünf Tore absetzen (18:13/37.). Doch die Riesa/Oschatz gab sich nicht auf und Torwart Alexander Cardaun parierte nun immer wieder hervorragend. Nach 45 Minuten stand es 18:20 und die mitgereisten RIO-Fans trieben ihre Mannschaft immer wieder lautstark an. Bis zum 22:24 (53.) blieb es spannend, aber dann ließen bei den Gästen die Kräfte nach. Die Döbelner nutzten die sich ergebenden Chancen und konnten sich auf 26:22 absetzen (56.). Mit dem 23:29 war das Pokalaus von RIO schließlich besiegelt.

„Schade, dass wir uns nach dem Wechsel nicht belohnen konnten. Man hat gesehen, dass uns am Ende die Kräfte fehlten und wir uns jedes Tor hart erarbeiten mussten“, schätzte Trainer Schwigon ein. „Die lange Winterpause werden wir nutzen, um weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten.“ Erst am 23. Januar 2018 geht es für die RIO-Männer im Ligabetrieb weiter. (ts)

zur Startseite