„Der Umweltminister lügt“ Laut Thomas Schmidt sind die Probleme bei der Entsorgung von Styropor fast geklärt. Klaus Dähne aus Hartha sieht das anders.

Klaus Dähne betreibt in Hartha einen Containerdienst. Die überarbeitete Abfallverordnung bereitet ihm Stress. Styropor gilt seit Monatsanfang als gefährlich. Nun hat er zwei Container voll auf dem Hof stehen und weiß nicht wohin damit. © André Braun

Der Freistaat Sachsen wird in der Umweltministerkonferenz Anfang Dezember in Berlin einen Antrag einbringen, der eine Lösung der aktuellen Probleme bei der Entsorgung von Styropor-Abfällen zum Ziel hat. Das habe Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) in einem Schreiben an betroffene Entsorgungsunternehmen beziehungsweise deren Verbände in Sachsen angekündigt, heißt es in einer am Montag verschickten Pressemitteilung des sächsischen Umweltministeriums.

Und, ist diese vermeintlich gute Nachricht schon zu den kleinen Entsorgungsunternehmen in der Region vorgedrungen? „Ich habe davon bisher nichts gehört“, sagt Klaus Dähne vom gleichnamigen Containerdienst in Hartha am Mittwoch auf DA-Nachfrage. Die überarbeitete Fassung der Abfallverordnung, die seit Monatsanfang gilt, macht ihm nach wie vor zu schaffen. Die besagt: Polystyrol-Dämmstoffe, besser bekannt als Styropor, die das Flammschutzmittel HBCD (Hexabromcyclododecan) enthalten, sind als „gefährlich“ eingestuft und daher getrennt von anderen Abfällen zu entsorgen. „Eine entsprechende Regelung hat der Bundesrat vor einem Jahr gegen die Warnung des Bundesumweltministeriums und gegen die Stimme Sachsens beschlossen“, so Minister Thomas Schmidt. Noch bis vor einem Monat durfte das Styropor im Baustellenmischabfall landen. Die Trennung dieser Styroporanteile von sonstigen Bauabfällen hat bei Entsorgungsunternehmen dazu geführt, dass nun reine Styroporabfälle entstanden. Das Problem: Die können von Verbrennungsanlagen aus technischen oder aus genehmigungsrechtlichen Gründen nicht ohne Weiteres verbrannt werden, heißt es vonseiten des Umweltministeriums.

„Unser Antrag ist darauf gerichtet, endgültige Rechtssicherheit für die an der Entsorgung Beteiligten herzustellen“, so der Minister. Bis dahin können entsprechende Abfälle weiter entsorgt werden, ergänzt er. „Das ist eine glatte Lüge. Wir werden weiter hingehalten“, meint Klaus Dähne aus Hartha. Mittlerweile habe er zwei randvolle Zehn-Kubikmeter-Container auf dem Hof stehen und weiß noch immer nicht, wohin damit. Den Frust der Bauherren, die zum Beispiel Häuser abreißen lassen, in denen das Styropor als Dämmstoff verwendet worden war, bekommt er ab. „Ich bin der Brennpunkt zwischen Gesetz und Kunde“, sagt Dähne. Er habe das Gefühl, er verliere seine Glaubwürdigkeit. Aufgrund der unklaren Gesetzeslage sind ihm aber die Hände gebunden.

Das sächsische Umweltministerium erklärt in der Mitteilung vom Montag: Die einzige Hausmüllverbrennungsanlage in Sachsen, die Thermische Anlage Lauta (TA Lauta), verfügt über die Berechtigung, Styroporabfälle auch in Monofraktion, also ungemischt mit anderen Abfällen, anzunehmen und zu verbrennen. Soweit aus technischen Gründen eine solche Verbrennung nicht möglich ist, können auch entsprechend konditionierte Abfallgemische angenommen werden. Das klingt nach einer ersten geltenden Lösung. „Ist es aber nicht“, sagt Unternehmer Klaus Dähne. Ob und wie die Annahme in Lauta funktionieren könnte, sei alles andere als klar. Das habe er von mehreren Kollegen und größeren Entsorgungsunternehmen erfahren. Wenn der Abfall tatsächlich in die TA gebracht werden könnte, wäre das für ihn lediglich eine vorläufige Erleichterung. „Es muss eine klare gesetzliche Regelung her, auf die wir uns berufen können“, so Dähne.

