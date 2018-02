Kolumne: Alles hübsch hier Der Traum vom „Hufeisenradweg“ Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Weißwasser. Es sind schon verdammt harte Zeiten: seit Tagen Minusgrade, die Seen gefrieren, der Boden ist steinern. Wobei diese sonnig-trockene Kälte doch gar nichts ist gegen die Bedingungen während der letzten Eiszeit hierzulande. Damals war der Boden bis zu 160 Meter tief gefroren, darüber bis zu 1 000 Meter Eis. Was uns in Weißwasser davon blieb, ist bekanntermaßen der Faltenbogen – heute Unesco-Geopark. Und Weißwasser liegt darin nicht irgendwo; nein, es hat einen doppelten Trumpf im Ärmel. Denn hier, mitten in der Stadt, verläuft das südliche Ende dieser Staumoräne. Ungefähr in Höhe der Bahnstrecke kam die massige Kraft des Gletschers zum Stehen. Die durch ihren Druck gestauchten Erdschichten brachten die tollsten Rohstoffe an die Oberfläche, deren Abbau seit dem 19. Jahrhundert den Aufschwung brachte und die Gestalt der Region prägte. Gut nachvollziehbar ist der „Südpol“ des Faltenbogens an den Restseen im Stadtgebiet.

Der zweite Trumpf Weißwassers: Es liegt genau im Scheitel des Hufeisens, ist also – zurzeit noch recht bescheiden – dessen Dreh- und Angelpunkt. Am Bahnhof, der sich als idealer Ankunfts- und Ausgangspunkt anbietet, spiegelt sich das Hufeisen förmlich. Sowohl nach Nordwesten als auch nach Nordosten kann man von hier aus den Reizen des Geoparks folgen, und als hätte man dies einst schon bedacht, verlaufen genau dort entlang die beiden ehemaligen Bahnstrecken nach Forst und nach Muskau/Lubsko. Beide Strecken sind stillgelegt und weitgehend zurückgebaut. Was nicht heißt, dass ihre Verläufe verschwunden wären. Welch ein Potenzial, führen sie doch direkt durch die Faltenwelt! Nun stelle man sich hier einen Radweg vor.

Da lohnt ein Blick über die Grenzen. In Brandenburg findet man ein gut ausgebautes Radwegenetz. In Polen dient die alte Bahnstrecke ab der Neißebrücke als Radweg. Kommt man nach Sachsen, ist Schluss. Zwischen Weißwasser und den beiden Landesgrenzen kann man zwar auch radeln, aber bitte nicht auf diesen Strecken! Man hangelt sich Stück für Stück durch und wird schon ankommen. Die alten Bahntrassen bleiben vornehm unangetastet. Sie als Radwege für eine solide Tourismusinfrastruktur herzustellen, wäre vielleicht zu naheliegend. Oder diplomatisch: Die Zeit scheint noch nicht gekommen ...

Dabei könnte so ein Hufeisenradweg das Rückgrat des gesamten Faltenbogens sein. Wie an einer Perlenkette könnten sich daran die Attraktionen aufreihen. Der Anschluss an die Nachbarländer ist schon da, der solide Unterbau ebenso. Der Bund hat seine Mittel für den Radwegebau aufgestockt und unser Landkreis hat Radwege auf alten Bahntrassen als neue Mode entdeckt. Im Süden des Landkreises ist gerade eine neue Teilstrecke in Diskussion. Laut der Webseite bahntrassenradeln.de gibt es derzeit vier Strecken im Landkreis Görlitz. Jetzt noch eine im Norden? Aber dann wären ja Weißwasser und sein Bahnhof tatsächlich ein Dreh- und Angelpunkt im regionalen (Rad-)Tourismusnetz. Will man das? Wer soll denn die Radwege in dieser dünn besiedelten Gegend nutzen; die Wölfe etwa? Die Wälder sind zudem privatisiert. Die Privatiers haben wahrlich andere Sorgen und Interessen. So reihen sich Hürde an Hürde und Grund an Grund, warum es nicht gehen möge. Jetzt müssten welche kommen, die das nicht wissen. Und einfach anfangen.

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten – Ort schafft“. An dieser Stelle äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

