Denkmalschutz prüft Umbau am Luisenhof

Wer jemals etwas mit diesem Clan um die Eigentümer-Firma zu tun hatte, dürfte auch bei positivem Ausgang heilfroh gewesen sein, als man diesen Leuten nicht mehr unter die Augen treten musste. Die Gerichte hatten oder haben jedenfalls genug zu tun. Im Artikel „Wut am Elbhang! Neuer Pächter für Luisenhof gesucht“ hörte sich die Selbstdarstellung dann so an: „Denn die Gesellschafter der Eigentümerin haben diese Immobilie nicht aus 'Profitgier', sondern der tiefen familiären Verbundenheit zu Dresden erworben.“ Der ehemalige Pächter Armin Schumann und viele andere Menschen dürften beim Lesen dieser dreisten Aussage nur mit dem Kopf schütteln. Patria Casa und Mabe Immo als beinahe gemeinnützige Unternehmen? Geld verdienen(!) ist okay, aber nicht so.