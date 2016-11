Damit aus Tränen nicht Klagen werden Die Kindertagesstätten sind vollständig ausgebucht. Um weitere Plätze zu schaffen, gibt es jetzt eine neue Idee.

„Solange es aber noch Plätze bei Tagesmüttern gibt, hat eine Klage keine Chance“ – Steffen Sang, Bürgermeister Gemeinde Niederau. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Eigentlich ist es erfreulich, doch für die Gemeinde Niederau wird es ein Problem. Die Anzahl der Geburten und der Kinder, die in Einrichtungen betreut werden, steigt an. Und zwar so sehr, dass Eltern aus der Gemeinde Niederau, die für ihre Kinder einen Betreuungsplatz in einer Kindereinrichtung suchen, derzeit schlechte Karten haben. Zwar verfügt die Gemeinde über drei Kindereinrichtungen mit insgesamt 189 Plätzen in Kinderkrippe und Kindergarten sowie 150 Hortplätze, doch die sind alle bis Mitte 2018 vollständig ausgebucht, wie Bürgermeister Steffen Sang (parteilos) sagt.

Lediglich bei Tagesmüttern gebe es noch Kapazitäten. Doch auch die sind überschaubar. Sang spricht von ein bis zwei Plätzen. Das ist nicht nur für die Eltern bitter, sondern könnte für die Gemeinde teuer werden. Denn zu befürchten ist, dass Eltern dann den gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz einklagen und Schadensersatz für entgangenen Lohn einfordern. In einem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht Eltern aus Leipzig erst kürzlich Recht gegeben. „Es ist tatsächlich zu befürchten, dass aus Tränen Klagen werden. Solange es aber noch Plätze bei Tagesmüttern gibt, hat eine Klage keine Chance“, sagt Steffen Sang.

Doch die Gemeinde muss weiterdenken. Durch Zuzug und die Erschließung weiterer Wohngebiete ist auch mit steigenden Kinderzahlen zu rechnen. Deshalb soll jetzt eine Lösung her, ohne gleich eine neue Einrichtung bauen zu müssen. Im Hortgebäude soll eine Vorschulgruppe eingerichtet werden. „Dadurch würden in den drei Einrichtungen mit einem Schlag 30 Plätze frei“, sagt der Bürgermeister.

Doch so einfach geht das nicht. Zum einen sind da Bedenken der Eltern, weil ihre Kinder dann umziehen, sich in eine neue Umgebung einleben müssten. Zum anderen ist es notwendig, das Hortgebäude umzubauen. Das soll mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Brücken der Zukunft“ gemacht werden.

