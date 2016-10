CDU-Politiker fordert zügigen B 96-Ausbau Stephan Meyer hat sich wegen des Zustandes nun an Sachsens Verkehrsminister gewandt.

Symbolfoto © claudia hübschmann

Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer fordert, dass die B 96 endlich grundhaft instand gesetzt wird. Sie stelle neben der B 178 und der B 99 eine der wichtigsten Verkehrsstraßen im Dreiländereck dar, teilt er mit. „Die Straße verbindet das Umland mit Zittau und wird hoch frequentiert“, so Meyer. Aufgrund dessen und der vergleichsweise harten Winterverhältnisse sei die Fahrbahn jährlich durch Schäden geprägt, die trotz aufwendiger Instandhaltungen nicht intakt blieben.

Der CDU-Politiker hat sich deshalb für eine zeitnahe Realisierung an den sächsischen Verkehrsminister Martin Dulig gewandt. Bereits 2011 habe ihm das Straßenbauamt Bautzen und später das Landesamt für Straßenbau und Verkehr immer wieder versichert, dass ein grundhafter Ausbau von Zittau bis Oderwitz innerhalb von zwei Jahren erfolgen soll. „Bis heute hat sich augenscheinlich nichts getan“, so Meyer. „Ich appelliere daher an das Ministerium, endlich eine glaubwürdige Zeitschiene zu erarbeiten und zu kommunizieren.“ Bisherigen Ankündigungen, unzureichende Einbeziehung von Landeigentümern und die Instandhaltung hätten das Vertrauen der Menschen und auch seines in die Aussagen der Verwaltung verloren gehen lassen. (SZ)

