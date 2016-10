Bier von hier? Wer in den Bergbauden der Region heimische Marken sucht, wird nicht überall fündig – eine Angebotsanalyse.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ines Mehnert, Wirtin der Breitebergbaude, bietet ihren Gästen einheimische Biere an. Das ist nicht in allen Berggaststätten üblich. © Thomas Eichler

Der Anstieg auf den Hochwald macht durstig. Auch einer Wandergruppe mit Gästen aus Dresden, die vor einigen Wochen einen Ausflug ins Gebirge unternommen hat, geht es da nicht anders. Kein Wunder also, dass der hochgewachsene Dresdner Familienvater Ende 40 mit freudiger Erwartung einen Blick auf die Karte der Hochwaldbaude gleich an der tschechischen Grenze wirft. Seine Freude hält sich allerdings in Grenzen, als er auf altbekannte Namen stößt: Feldschlößchen und Erdinger finden sich hier. Biere, die man im Grunde überall trinken kann. „Ich hatte auf ein regionales Bier – zum Beispiel ein Landskron gehofft“, sagt der Mann, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, ein bisschen enttäuscht. Doch, wie sieht es bei Gaststätten im Zittauer Gebirge und auf den Bergen bis Löbau tatsächlich aus? In einer Umfrage bei einigen ausgewählten Restaurants haben wir nach Biersorten und Hintergründen gefragt:

