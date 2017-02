Besucherandrang zur Eröffnung Die ersten Blüten der Königsbrücker Kamelien wollten 500 Menschen sehen.

© Matthias Schumann

Die Eröffnung der 18. Kamelienblütesaison war für den Königsbrücker Heimatverein ein Erfolg. 500 Menschen wollten die ersten Kamelienblüten am Sonntagnachmittag am Königsbrücker Schloss sehen. Das Gewächshaus war zeitweise so gut gefüllt, dass andere Besucher vor der Tür warten mussten. „Es kam zeitweilig zu Gedränge und zu Stau“, sagt der Chef des Königsbrücker Heimatvereins Peter Sonntag. „Viele haben das aber verstanden.“

Der Heimatverein pflegt die Kamelien in dem Gewächshaus schon seit einigen Jahren. Er sorgt auch dafür, dass das Haus in den Blütemonaten für Besucher immer sonntags oder auf Anfrage geöffnet werden kann. Drei Generationen von Kamelien wachsen in Königsbrück. Die ältesten Pflanzen sind vermutlich schon rund 190 Jahre alt, dazu kommen Stauden- und Spalierkamelien der Seidelschen Sammlung Zuschendorf. Die Blütezeit geht vermutlich noch bis April. Im März blühen, der Erfahrung nach, alle Kamelien gemeinsam. (SZ)

