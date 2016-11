Bei Zusammenstoß verletzt

Auffahrunfall ohne Verletzte

Radebeul. Ein VW Sharan (Fahrer 31) fuhr am Dienstagabend die Meißner Straße in Richtung Coswig. In Höhe Borstraße bemerkte der 31-Jährige einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Toyota Corolla (Fahrer 65) zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dieser wurde in der Folge auf einen Opel Zafira (Fahrerin 45) geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird insgesamt auf über 3000 Euro beziffert.