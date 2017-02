Bauern eröffnen 34 Milchtankstellen

Leider lässt auch dieser Artikel zum Thema die Frage offen, warum es diese Automaten nicht bereits im innerstädtischen Bereich, also viel näher an den Kunden, gibt. Ein oder mehrere Standort im 26-Ring in Dresden sollten sich doch finanziell tragen. Die Kundschaft, die bereit ist einen Euro oder mehr für lokale Milch auszugeben, dürfte hier in ausreichendem Maße vorhanden sein. Also, woran scheitert so ein Projekt?