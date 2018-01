Bauarbeiten schränken Zugverkehr ein Ab Freitag wird die Strecke von Görlitz in Richtung Dresden zeitweise voll gesperrt.

Ein Trilex-Zug auf dem Görlitzer Bahnhof. © Nikolai Schmidt

Görlitz/Löbau. Zwischen dem kommenden Freitag und dem 26. Januar finden an der Zeppelinstraße in Bautzen umfangreiche Bauarbeiten statt, die auch den Zugverkehr zwischen Dresden und Görlitz beeinträchtigen. Das berichtet Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller.

Von Freitag bis Montag komme es zu einer Totalsperrung in beiden Richtungen zwischen Löbau und Bautzen. Darüber hinaus werde die Strecke zwischen Bischofswerda und Görlitz vom 25. bis 26. Januar in beiden Richtungen voll gesperrt. „In den genannten Zeiträumen richten wir Schienenersatzverkehr ein, aufgrund der längeren Fahrzeiten kommt es zu Verschiebungen der Abfahrts- und Ankunftszeiten“, sagt Puchmüller. Für Reisen in und aus Richtung Polen wird während der Sperrungen empfohlen, frühere Verbindungen zu nutzen.

Ersatzverkehr wird zwischen dem 24. und 26. Januar auch auf der Odeg-Strecke Zittau – Görlitz – Weißwasser nötig. Betroffen sind vor allem Verbindungen in den Abend- und Nachtstunden. (SZ)

www.trilex.de

www.odeg.de

