Bald kein Bücherbus mehr? Bisher hält die Fahrbücherei aller zwei Wochen in Halbendorf. Weil die Stadt dafür mehr bezahlen soll, könnte das bald vorbei sein.

Fahrbüchereien sind vor allem in ländlichen Gebieten eine Chance, sich seine Bücher, Broschüren oder CDs vor Ort ausleihen zu können. © Archivfoto: Steffen Füssel

Ob die Fahrbücherei auch künftig noch in Halbendorf/Gebirge hält, steht derzeit in Schirgiswalde-Kirschau zur Debatte. Bisher macht der Bücherbus in jeder ungeraden Woche freitags zwischen 15 und 17 Uhr am Halbendorfer Schloss Station. Die Stadt zahlt dafür rund 100 Euro im Jahr. Ab Januar sollen es etwa 600 Euro mehr sein.

Darüber hat Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) jetzt den Stadtrat informiert. Mit dem Verweis darauf, dass die Stadt eine neue zentrale Bücherei im ehemaligen Kirschauer Rathaus einrichtet, stellte er zur Debatte, ob man die Fahrbücherei, die zur Bautzener Stadtbibliothek gehört, weiterhin nutzen wolle.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Mehrheit der Stadträte der Meinung ist, dass das Angebot nicht unbedingt aufrechterhalten werden müsse. Zum Beispiel ist Ansgar Effenberger (CDU) der Meinung: „Es wäre besser, wenn wir das Geld dafür in unsere eigene Bibliothek stecken“. Ralf Fröde (CDU) verwies darauf, dass zwischen Halbendorf und Kirschau mehrmals täglich Busse fahren, sodass auch Leute ohne Auto die Möglichkeit hätten, die dortige städtische Bücherei zu besuchen.

Ein Beschluss dazu, ob die Stadt die höheren Kosten für die Fahrbücherei bezahlt oder den Vertrag kündigt – wie es zum Beispiel Weißenberg und Großdubrau getan haben, wurde noch nicht gefasst. Jetzt soll der Crostauer Ortschaftsrat das Thema diskutieren, weil Halbendorf zu dieser Ortschaft gehört. (SZ/ks)

zur Startseite