Babyempfang in Bischofswerda 76 Babys und deren Eltern heißt die Stadt willkommen. Es gibt eine Feier im Goethepark und auch Geschenke.

Freudiges Ereignis in Bischofswerda: Die Stadt Bischofswerda heißt am Sonnabend ihren jüngsten, zwischen September letzten und August dieses Jahres geborenen, Erdenbürger willkommen – 40 Mädchen und 36 Jungen. Dazu gibt es ab 10 Uhr eine Feier im Goethe-Park. Die Eltern mit ihren Kindern und Sponsoren sind eingeladen, interessierte Zuschauer natürlich ebenso.

Die kleinen Schiebocker und ihre Familien bekommen Geschenke. Die Stadtverwaltung hat dabei auf die guten Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit und die Zusammenarbeit mit Sponsoren gesetzt. So sind Beutelchen möglich, die mit Motiven aus Händen von Kindern hiesiger Schulen bedruckt wurden, entstanden in der Kreativwerkstatt in der Grundschule Süd. In den Beuteln stecken Gutscheine für Geschäfte in der Stadt und den Tierpark.

Aus dem freudigen Anlass wird im Goethepark ein Bergahorn-Baum gepflanzt. Er wurde gestiftet von der Gärtnerei Döring. Die Namen der Kinder, deren Eltern es nicht ausdrücklich ausschlossen, werden auf einer Tafel verewigt, die mit Unterstützung der Unternehmen Issitec, Metallbau Schöne und Druckhaus entstand. (SZ/ass)

