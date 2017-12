Fußball Aufsteigerduell mit klarer Rollenverteilung Der GFV erwartet Eutritzsch. Lipsia gewann alle Heimspiele, blieb auswärts aber bislang ohne Punkte. Stahl Riesa empfängt den Tabellennachbarn Pirna-Copitz, die Radebeuler gastieren beim Dritten in Lößnitz.

Stahl Riesa hatte vor zwei Wochen große Mühe mit der vielbeinigen „Lipsia“-Abwehr und quälte sich zum 2:1-Sieg. Jetzt kommen die Eutritzscher nach Großenhain. © Ronny Belitz

Am Wochenende steht der letzte Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Landesliga auf dem Programm. Der Herbstmeistertitel kann allerdings noch nicht vergeben werden, denn Spielausfälle sorgen mittlerweile für ein verzerrtes Tabellenbild. Während mehr als die Hälfte der 16 Teams bisher alle 14 Partien absolviert haben, steht Neuling Lipsia Eutritzsch mit nur zwölf Spielen zu Buche.

Die Eutritzscher sind am Samstag ab 13.30 Uhr in Großenhain zu Gast. Gespielt wird wieder auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Bürgerzentrum. Die Rollen im Aufsteigerduell sind klar verteilt. Großenhain ist Tabellenzweiter, mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter VfL Hohenstein-Ernstthal, der eine Partie mehr absolviert hat. Lipsia ist als Zwölfter im 16er Feld nur drei Zähler vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Kurios: Eutritzsch gewann alle fünf Heimspiele, kassierte aber in den sieben Auswärtspartien ausnahmslos Niederlagen. Der Aufstieg von Lipsia kam für viele Experten überraschend und selbst der Neuling bezeichnet sich als gallisches Dorf innerhalb der Sachsenliga. „Ich vermute, dass wir den kleinsten Etat in der sechsten Liga haben“, sagt Trainer Arvid Schröpfer. „Bei uns bekommt kein einziger Spieler Aufwandsentschädigung.“ Trotzdem konnten vor der Saison der Portugiese Isaque Diaz und der japanische Student Subanu Komatsu verpflichtet werden.

Die BSG Stahl Riesa (7.) und den VfL Pirna-Copitz (8.) trennt derzeit nur ein Zähler. Am Samstag stehen sich die Tabellennachbarn ab 13.30 Uhr im direkten Duell gegenüber. Am vergangenen Wochenende konnte die Gemütslage bei beiden Vereinen nicht unterschiedlicher sein. Während die Copitzer gegen den VFC Plauen II ihren höchsten Saisonsieg landeten (4:0), verloren die Riesaer beim Reichenbacher FC mit 0:2 - der erste Heimsieg für den RFC.

Der Copitzer Kapitän Ronny Kreher, inzwischen 37 und gegen Plauen als Doppel-Torschütze gefeiert, sagt im Rückblick: „Unser Sieg war sehr wichtig, denn einige Mannschaften, die in der Tabelle hinter uns rangieren, haben ja auch gewonnen.“ Die BSG Stahl entschied zu Hause vier von sieben Partien für sich, unterlag zweimal – und zwar unglücklich gegen Niesky (3:4) und Radebeul (0:1). Die Copitzer verloren auswärts vier von sechs Spielen. Gewonnen wurde in Niesky (2:0) und Zwenkau (2:1).

Der Radebeuler BC (11.) verschaffte sich vor einer Woche mit dem 3:0-Heimsieg gegen Glauchau etwas Luft im Kampf im Abstiegskampf. Nun wartet am Samstag mit dem FC 1910 Lößnitz der Tabellendritte, der mit fünf Heimsiegen und zwei Niederlagen auf die drittbeste Heimbilanz der Liga verweist. „Wir rechnen uns trotzdem etwas aus“, sagt RBC-Coach Matthias Müller. In Riesa (1:0) und Pirna-Copitz (2:1) feierte seine Mannschaft bisher zwei Auswärtssiege.

