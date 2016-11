Anschnitt mit Olympiasieger Das traditionelle Stollenfest bei „Unser Bäcker“ bietet nicht nur Spitzenhandwerk, sondern auch Spitzensport.

Rommy Schumann und Bäckermeister Thomas Johne leiten als Geschäftsführer die Firma „Unser Bäcker“ im Gewerbegebiet Klipphausen. Vom Brot bis zur Torte stellen sie rund 60 Produkte her nach dem Motto: „Bei uns gibt es nicht jeden Tag alles, aber alles jeden Tag frisch.“ © Claudia Hübschmann

Am Sonntag um 11 Uhr ist es soweit: Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher wird, assistiert von den beiden Dynamo-Spielern Stefan Kutschke und Niklas Hauptmann, den ersten Stollen anschneiden und damit die diesjährige Saison für das beliebte Weihnachtsgebäck eröffnen. Bei „Unser Bäcker“ hört es auf den Namen Markgrafenstollen, und für diesen gilt, was für alle etwa 60 Produkte der Bäckerei gilt: „Wir machen alles selbst“, sagt Rommy Schumann. Fertige Backmischungen, die es im Großhandel zu kaufen gäbe, kommen nicht in die Teigschüsseln und Rührbottiche. Und das Alles-selbst-Machen fängt beim Getreide an, das auch von Landwirten bezogen wird, die nach den strengen Regeln von Demeter anbauen. „Jede Zutat, ob Mehl oder Saaten wird von uns selbst gemischt“, so Rommy Schumann. Und Bäckermeister Thomas Johne, der zweite Geschäftsführer des Betriebes, der 180 Mitarbeiter, darunter 20 Lehrlinge, beschäftigt, sagt: „Wir haben eine aufwendige Teigführung, wir lassen den Produkten viel Zeit.“

Doch damit nicht genug. Damit die Croissants und Co. besonders gut schmecken, wird zu 90 Prozent mit Butter statt mit Margarine gebacken. „Wir verbacken eine Tonne Butter pro Woche.“ Das sind 4 000 Stücke! Auch beim Olivenöl für die Ciabattabrötchen und -brote wird nicht gespart, nur erste, kaltgepresste Qualitäten verwendet. Und um sicher zu gehen, dass die hohen Standards eingehalten werden, wird selbst der Pudding für die Kuchen selbst gekocht. Das trifft auch auf die hauseigenen Fruchtfüllungen und Marmeladen zu. Auch, wer Lust auf ein belegtes Brötchen hat, kann mit ausgewählter Qualität rechnen. Denn verwendet werden nur Fleisch und Wurst ohne Konservierungsstoffe, wofür der Lieferant, die Meißener Fleischerei Richter, garantiert.

„Wir versuchen, den Spagat zwischen den hohen Rohstoffkosten und der Notwendigkeit, rentabel zu arbeiten, hinzubekommen“, sagt Bäckermeister Thomas Johne. Das wird nicht einfacher mit dem hohen Personaleinsatz, den „Unser Bäcker“ hat. Denn vieles, was in den Produktionsräumen im Klipphausener Gewerbegebiet entsteht, erfordert Handarbeit.

Dennoch scheint das Konzept, auf außergewöhnliche Qualität zu setzen, aufzugehen. Die Umsatzkurve des Unternehmens zeigt nach oben. „Wir haben eine tolle Mannschaft und Rezepte, die kein anderer hat, und diese Qualitäten schmeckt man“, sagt Rommy Schumann. Geht man durch die Produktionsräume, dann sieht man, dass die Mitarbeiter bei der Sache sind, dass „Unser Bäcker“ ihre Sache ist. Dafür tun die beiden Geschäftsführer, die 2015 die Leitung der Firma von Günter Hiersemann übernommen haben, einiges. So läuft das Gros der Produktion jetzt tagsüber, wiewohl auch noch im Schichtbetrieb gearbeitet wird. „Damit gewinnen wir ein Stück Lebensqualität“, so Rommy Schumann. In der Konditorei gibt es eine Muttigruppe mit auf die Kinderbetreuung abgestimmten Arbeitszeiten. Und dass es immer kostenlos Mineralwasser zu trinken gibt, ist auch nicht überall Usus.

Zum Erfolg eines Unternehmens gehört nicht nur, immer wieder Geld in die Produktion zu stecken, sondern auch Geist. Thomas Johne macht das, indem er wochenlang experimentiert, um ein neues Produkt zu entwickeln. Eines davon ist ein neues Brötchen aus Roggen und Dinkelkeimen – das „Tom-Goldbrötchen“. Das kann man erstmals am Sonntag probieren und natürlich den Stollen, der seit September bei 10 Grad gereift ist, und nebenbei außerdem auch noch Sport-Stars gucken.

12. Stollenfest, 6. 11. von 10 bis 17 Uhr, „Unser Bäcker“, Hamburger Ring 19, 01665 Klipphausen

