Angriff auf Meißner AfD-Büro Es handele sich nicht um die erste Sachbeschädigung. Die Partei setzt eine Belohnung für sachdienliche Hinweise aus.

Die beschädigte Scheibe im Meißner Parteibüro. © Henry Müller

In der Nacht vom 3. zum 4. November verübten unbekannte Täter einen Anschlag auf das Meißner Bürgerbüro der „Alternative für Deutschland“. Das Schaufenster des Bürgerbüros ist gesplittert und der Rahmen ist zerkratzt. Das meldet die Polizeidirektion Dresden in einer Presseinformation.

„Die Bedrohung hat eine neue Dimension erreicht“, sagt der AfD-Landtagsabgeordnete Mario Beger, der dieses Büro nutzt. „An den Fensterscheiben meines Großenhainer Büros wurde schon mehrfach Antifa-Aufkleber angebracht, in Meißen wird nahezu wöchentlich klebrige Flüssigkeit durch die Schlitze der Eingangstür geschüttet. Nun ist die Fensterscheibe offenbar durch Bierflaschen zerstört worden. Was folgt als Nächstes“, so der Abgeordnete.

Der AfD-Kreisverband Meißen setzt einer Presseinformation zufolge 250 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. (SZ)

