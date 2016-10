Achtklässler bauen Roboter Während der Werkstatttage finden Schüler heraus, welche Arbeiten ihnen liegen und Spaß machen. Das soll ihnen bei der Berufswahl helfen.

Sarah und Lucie gehören zu den Schülern der Pestalozzi-Oberschule, die zurzeit im Mitteldeutschen Fachzentrum Metall und Technik in Roßwein einen Roboter herstellen. © Dietmar Thomas

Mehr als 100 Teile müssen die Achtklässler der Pestalozzi-Oberschule richtig zusammenbauen, bis der Roboter funktioniert. Dann kann er laufen, winken und seine Augen leuchten. Die Schüler haben viel Spaß, wenn am Ende alles klappt.

Doch sie lernen beim Planspiel Robo-Toys noch viel mehr als handwerkliche Fähigkeiten und logisches Denken. Es geht um sechs Berufsfelder, die die Jugendlichen im MFM, dem Mitteldeutsche Fachzentrum Metall und Technik in Roßwein kennenlernen. Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige bundesweit ausgerichtete Fachschule für die mittelständische Wirtschaft. „Wir arbeiten das erste Mal mit dem MFM zusammen und sind begeistert.

Alles ist an einem Ort. Die Schüler werden nach Roßwein gebracht und wieder abgeholt. Unschlagbar ist, dass alles kostenfrei ist“, so Bärbel Wagner, Berufsorientierungs-Teamleiterin der Oberschule. Sie ist froh, dass zwei Mitarbeiter des MFM, das Planspiel so gut vorbereitet haben. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesinstitut für Berufsbildung.

Die Vorbereitung auf die Berufswahl und die Ausbildung hat an der Pestalozzi-Oberschuleeine lange Tradition. Das Bildungsinstitut, mit dem die Schule bisher die Werkstatttage organisierte, hat sich aus Döbeln zurückgezogen. Nun arbeiten sie erstmals mit dem MFM Roßwein zusammen. „Wir haben das Projekt den Eltern vorgestellt und die Schüler im WTH-Unterricht darauf eingestimmt“, so Bärbel Wagner. Während es bisher in jedem Berufsfeld um ein anderes Produkt ging, müssen sich die Schüler nun einer komplexen Aufgabe stellen. Es geht um ein Produkt, das von der Kalkulation bis zur Herstellung alle Prozesse durchlaufen muss.

Nur eins bedauern Lehrer und Eltern. Im Berufsfeld Farbe und Raum wurden nach und nach die Gänge der Schule renoviert. Diese lebenspraktische Ausbildung hatte oft zur Folge, dass Jugendliche ihr Zimmer renovierten. Das wiederum kam bei den Eltern an.

In Roßwein können sich die Schüler zehn Tage lang in den Werkstätten ausprobieren und sechs verschiedene Berufsfelder kennenlernen. „In der Metallwerkstatt werden Teile für den Roboter hergestellt, die im Bereich Logistik/Montage/Elektro kommissioniert und zusammengebaut werden“, erzählt Bärbel Wagner.

Biegen, bohren und sägen, löten und montieren der Arme, Beine und des Kopfes sowie Bau des Getriebes gehören zu den Tätigkeiten. Dies allein reicht für einen funktionierenden Betrieb nicht aus. Die Bereiche IT und Medien und Wirtschaft/Verwaltung/Büro vervollständigen den betrieblichen Ablauf.

Der Bau Roboter wird kalkuliert, es werden Geschäfts- und Werbebriefe angefertigt, Präsentationen erstellt und das Produkt vermarktet. Im Berufsbereich Gesundheit, Erziehung und Soziales erhalten die Schüler auch einen Einblick in einen weiteren wichtigen Berufsbereich.

„Die Auswertung und Präsentation der Ergebnisse der Werkstatttage erfolgt im WTH-Unterricht“, so die BO-Teamleiterin. Für alle Schüler wird ein Bewertungsbogen angefertigt. Dabei geht es unter anderem um soziale Kompetenz, das saubere und exakte Arbeiten, die Ausdauer und die Zusammenarbeit.

