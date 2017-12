Handball Abstand zu den Abstiegsrängen ausgebaut Mit einem Sieg beim HSV Mölkau hat die RIO-Reserve zwei wichtige Punkte eingefahren und sich Luft nach unten verschafft.

Symbolfoto © dpa

Riesa/Mölkau. Im letzten Spiel vor den Feiertagen musste die 2. Handball-Mannschaft der HSG Riesa/Oschatz beim HSV Mölkau antreten und holte sich am Ende einen verdienten Auswärtssieg in der Bezirksliga, der ein bisschen Luft verschafft.

Beide Mannschaften trennte vor der Begegnung nur ein Punkt voneinander. Da diese Saison seitens des RIO-Teams eher nach unten geschaut werden muss, war dies also ein enorm wichtiges Spiel.

Von Beginn an war es ein ausgeglichenes Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Gegner. Keiner vermochte es sich abzusetzen. Zum Torerfolg gelangte die HSG hauptsächlich über den Rückraum, sowie vereinzelt über Gegenstöße aus der gut aufgelegten Abwehr heraus. Auf Seiten der Hausherren wurde es vor allem über den Kreis und durch „Eins gegen Eins“ Aktionen gefährlich. Schließlich konnte sich die HSG RIO aber einen Zwei-Tore-Vorsprung zum zwischenzeitlichen 10:12 erspielen. Dieser wurde zwar postwendend egalisiert, setzte aber den Startpunkt für eine fulminante Schlussphase der ersten Hälfte. Hinten ließ RIO so gut wie gar nichts mehr zu, und im Angriff schloss man so konzentriert wie lange nicht mehr erfolgreich ab. Auch beim Überzahlspiel zeigten sich die Riesa-Oschatzer verbessert. Mit der Halbzeitsirene wurde der Treffer zum 13:17-Pausenstand markiert.

Wer die Mannschaft kennt, weiß allerdings schon, was nach Wiederanpfiff passiert. Ja, auch diesmal war es nicht möglich, den negativen Verlauf nach der Pause zu verhindern. Auch die schnell genommene Auszeit brachte zunächst nichts. Der Vorsprung schmolz dahin. Hektisches Agieren im Angriff ließ meist den direkten Konter der Gastgeber folgen. Über die Stationen 15:18, 17:19 konnten die Gastgeber zum 21:21 ausgleichen und sogar auf 25:22 davoneilen. Die Messe schien gelesen, aber noch war für RIO genug Zeit. Aufopfernd stemmte man sich gegen die drohende Niederlage. Dies wurde letztlich belohnt, und mit etwas Glück schaffte man es sogar, wieder mit 26:27 in Führung zu gehen. Durch eine verbesserte Rückzugsbewegung gelang die ein oder andere Balleroberung, auch im Angriff machte man kaum Fehler.

Mölkau probierte in den letzten nochmal alles, brachte den siebten Feldspieler und ging in die Mannverteidigung. Aber die HSG hielt stand, und als man zum 28:31 eine halbe Minute vor Schluss traf, war der Auswärtssieg nicht mehr zu nehmen. Mit dem 31:29-Erfolg konnten wichtige zwei Punkte eingefahren werden. RIO rangiert damit auf Platz 8.

Ein großes Lob hat die Teamleitung insbesondere an alle Jugend- und Jungspieler verteilt, die zunehmend mehr Verantwortung übernehmen und sich großartig ins Team einfügen. (S. Manig)

