Abschied von den fetten Jahren? Die Stadt Görlitz muss sparen. Aber wo? Und wie viel? Noch hoffen alle, dass es nicht so schlimm wird.

Wie dunkel sind die Wolken, die sich über dem Kran am Turnhallenneubau an der Jägerkaserne und damit über Görlitz ballen? © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Glück und Geschick waren dem Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege bei den städtischen Finanzen in den vergangenen knapp sechs Jahren hold. Statt Millionenlöcher wie bei seinem Vorgänger Rolf Karbaum und harten Sparrunden wie bei Joachim Paulick flossen die Einnahmen nur so, und ein Großprojekt nach dem nächsten wurde umgesetzt oder geplant. Nun könnte diese Schönwetterperiode langsam zum Ende gelangen. Denn in der Jahresrechnung 2017 fehlen rund zwei Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Statt geplanten 17,5 werden nur 15,5 Millionen Euro eingenommen – etwa so viel wie 2015 auch. Die kompletten Zahlen für 2017 liegen im Laufe des ersten Quartals vor. Erst dann weiß das Rathaus genau, wie sehr die Haushaltslage vom Plan abweicht. Oberbürgermeister Siegfried Deinege rechnet aber nicht mit weiteren negativen Überraschungen. „Der Betrag wird nicht größer werden“.

Deinege hatte die Steuerzahlen mit der Ankündigung einer vorläufigen Haushaltsführung sowie eines Sparkonzeptes verbunden. Die Projekte sollten auf ihre Zweckmäßigkeit geprüft werden. „Nicht alles, was wir wollen, wird möglich sein“, sagte Deinege beim Neujahrsempfang der Bürger für Görlitz. Jetzt schwächte er seine Ankündigung gegenüber der SZ ab, sprach davon, dass sich diese Ankündigung nicht auf geplante Großprojekte bezog, wo hohe Fördermittelsummen zugesagt sind oder in Aussicht stehen, sondern nur auf Kleinprojekte. Darunter versteht Deinege Ausgaben für den Betrieb der Stadtverwaltung oder auch kleinere Investitionen.

Trotzdem beschäftigt Deineges Erklärung vom Neujahrsempfang die Görlitzer Politik. Zumal sie ohnehin ab 2019 sparen musste. Denn die Haushaltspläne enthielten schon ohne die neuerlichen Informationen ein Defizit. Bis 2021 summierte es sich auf rund drei Millionen Euro. Deswegen war auch die vorgesehene Senkung der Gewerbesteuer ab 2019 in drei Schritten von 450 auf 420 Prozent immer umstritten. Denn die Senkung kostet zusätzliche 2,1 Millionen Euro in dem Zeitraum 2019 bis 2021, es sei denn, die Lücke kann durch höhere Gewerbesteuereinnahmen geschlossen werden. Das war das Ziel von Oberbürgermeister Siegfried Deinege mit dem millionenschweren Investitionsprogramm von rund 90 Millionen Euro bis 2021. Doch bislang bleibt der Effekt aus, auch wenn ab 2018 die prognostizierten Einnahmen wieder den geplanten Erwartungen in Höhe von 18 Millionen Euro entsprechen sollen. Egal wie, der Spardruck wächst. Er könnte für die Jahre 2018 bis 2021 rund 7 Millionen Euro betragen. Doch Dieter Gleisberg von der CDU sagt klar: „Wir rücken von der Senkung der Gewerbesteuer nicht ab.“ Wenn es jetzt schwieriger werden sollte, dann ist das noch kein Grund, die Steuer nicht zu senken. Auch Rolf Weidle von den Bürgern für Görlitz erklärt gegenüber der SZ: „Ich sehe derzeit keinen Grund, nicht zu der Senkung der Gewerbesteuer zu stehen“. Allerdings müssten auch erst einmal die Zahlen auf den Tisch, vorher sei keine seriöse Diskussion möglich. Zumal völlig offen ist, wie sich die versprochenen Entlastungen von Kommunen durch die neuen Regierungen im Freistaat und den Bund auf die Görlitzer Haushaltslage auswirken werden. Aufhorchen ließ freilich schon, dass Bürgermeister Wieler als Vorsitzender der Wählervereinigung „Bürger für Görlitz“ beim Neujahrsempfang alle möglichen Investitionsschwerpunkte für die nächsten Jahre nannte – die Senkung der Gewerbesteuer war aber nicht darunter.

Sein Fraktionsvorsitzender Rolf Weidle sieht aber im Moment wie Deinege große Einschnitte bei den geplanten Investitionen für nicht nötig. „Ich habe den OB so verstanden, dass nicht grundsätzlich Vorhaben gestrichen werden sollen, sondern eventuelle Luxusplanungen gestutzt werden.“ Da der OB Görlitz aber schon bislang als Konsolidierungskommune eingeschätzt hatte, dürften Luxusplanungen kaum zu finden sein. So bleibt die Frage derzeit offen, wie groß das Loch im städtischen Haushalt ist und wie es gegebenenfalls ausgeglichen wird. Natürlich gibt es kleinere Vorhaben, die nicht ganz so dringlich erscheinen oder sich auch zerschlagen. Niemand weiß, wie es mit dem Kahlbaum-Zentrum weitergeht, für das die Stadt in diesem Jahr 30000 Euro Eigenmittel vorgesehen hatte. Auch die Erneuerung der städtischen Kita-Ausstattung von 40 000 Euro kann sicher ein Jahr ausgesetzt werden, manches Vorhaben verschiebt sich auch in andere Jahre wie beispielsweise die Bahnhofstraße. Aber ob wirklich der Haushalt ausgeglichen werden kann, ohne dass der Bürger betroffen wird, ist fraglich. Eine Möglichkeit schließt die Stadt für dieses Jahr aber kategorisch aus: Neue Kredite.

Wenigstens beim Thema neue Turnhalle an der Jägerkaserne kehrte Oberbürgermeister Siegfried Deinege am Freitag vorsichtig optimistisch zurück. Zwar sei es nicht so, dass die gesamten Mehrkosten in Höhe von einer Million Euro von Dresden getragen werden. Aber es seien Wege gefunden, damit die Turnhalle tatsächlich fertig gebaut werden kann. Nun müsste die Stadt noch einige Hausaufgaben erledigen. Auf ein Wort

