Abflug nach Prag? Sachsens Flughäfen verlieren jährlich Passagiere. Der Freistaat sieht sie aber nicht bedroht.

Da braut sich was zusammen: Die Autobahn nach Prag könnte die Tristesse am Dresdner Flughafen bald noch verstärken. © M. Rietschel

Über Passagierzahlen spricht man bei der Mitteldeutsche Flughafen AG nicht so gern. Kein Wunder, ist diese Bilanz doch seit Jahren negativ. Der Konzern mit den Airports Dresden und Leipzig-Halle berichtet lieber über immer neue Rekorde, welche ihm die Posttochter DHL an Europas fünftgrößtem Frachtdrehkreuz beschert.

Doch bei den Reisenden sah es auch 2016 trübe aus. Die jetzt für Dresden vermeldeten kaum 1,67 Millionen Passagiere sind nicht nur der fünfte Rückgang in Folge, sondern der niedrigste Stand seit 2004. Ähnlich schlecht ist die Entwicklung bei der Schwester in Leipzig mit kaum 2,2 Millionen Reisenden. 2007 standen dort noch gut 2,7 Millionen Abfertigungen zu Buche. Ende November waren zwölf der 22 deutschen Verkehrsflughäfen im Minus. Wegen extremer Billigflieger-Zuwächse in Berlin-Schönefeld und Köln-Bonn steht für die Branche unterm Strich ein Plus von drei Prozent. Der Branchenverband ADV will die Jahresbilanz nächste Woche vorstellen.

Der sächsische Flughafenkonzern, der zu 77 Prozent dem Freistaat gehört, nennt „geopolitische Entwicklungen insbesondere in der Türkei und Nordafrika“ sowie „streikbedingte Flugausfälle“ als Grund für den neuen Einbruch. Sonst wäre das Aufkommen in Dresden um 3,7 und in Leipzig um fünf Prozent gewachsen, heißt es.

Nun droht ein regionalpolitisches Ereignis auch die kommende Bilanz zu verhageln: Die Komplettfreigabe der Autobahn 17 Dresden–Prag kurz vor Weihnachten. Die kaum zweistündige Zufahrt zu Tschechiens größtem Flughafen vervielfacht für reiselustige Sachsen schlagartig das Angebot. Noch dazu ist es wegen der vielen dort startenden Billigflieger sowie geringerer Park- und Spritkosten auch günstiger. Schon jetzt spricht der Hauptstadt-Airport von 500 000 deutschen Mitfliegern. Nach der deutschen Website soll eine neue Werbekampagne noch mehr Sachsen locken.

Ministerium sieht keine neue Lage

Die Heimatbasis der Staatsairline CSA will im Sommer 145 Linien- und 35 Charterziele anbieten. Sachsens Regional-Airports haben dem je neun Linien und 27 Touristziele entgegenzusetzen – darunter ab Dresden erstmals Island und nach langer Pause wieder Dalaman in der Türkei. Andererseits werden die Strecken von Vueling nach Barcelona und Eurowings nach Hamburg beerdigt. Auch zieht sich die angeschlagene Air Berlin bis auf die Düsseldorf-Verbindung zurück. In Leipzig verschwindet die deutsche Nummer zwei ganz aus dem Flugplan.

Ob weitere Linien auf der Kippe stehen, sagt die Holding nicht. Auch nicht, was Umstrukturierung und Vorstandserweiterung vor knapp anderthalb Jahren gebracht haben. Die Mitteldeutsche Flughafen AG wird seitdem von einem dreiköpfigen Team mit Sprecher Johannes Jähn, Ex-Manager der Baumarktkette Obi, geführt. Das Finanzministerium steht zur einstigen Entscheidung des Aufsichtsrats, in dem sein Minister Georg Unland (CDU) und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) sitzen.

Und wie begegnen Sachsens Tore zur Welt der neuen Konkurrenz? Der Vertrieb sei im Einzugsgebiet „schon seit Jahren aktiv, um vor Ort Partner und potenzielle Passagiere über die Angebote zu informieren sowie für Flüge ab Dresden zu werben“, heißt es auf SZ-Anfrage. So gebe es Infomaterial für Reisebüros in Nordböhmen und Prag in tschechischer Sprache, würden Flughafenführungen für Reiseveranstalter organisiert, gebe es Produktpräsentationen, Kundenbesuche, Messeteilnahmen und Online-Mailings an Reisebüros. Ob zur Gegenoffensive auch eine Absenkung der Landeentgelte oder billigere Parktickets gehören, verrät die Holding nicht.

Sachsens Wirtschaftsministerium sieht keine Gefahr durch den Prager Airport. „Letztlich stehen auch nicht die Flughäfen, sondern eher die Fluggesellschaften untereinander im Wettbewerb“, heißt es. Die Produkte von Dresden und Leipzig-Halle seien „sehr wettbewerbsfähig und marktgängig“, Prag außerdem auf Langstreckenflüge spezialisiert. 20 Minuten Zeitersparnis durch die Komplettfreigabe der A 17 änderten die Situation „nicht signifikant“.

Der Freistaat nimmt seine Flughäfen in Schutz. Der Abwärtstrend in Dresden sei „durch Insolvenzen und Streckenstilllegungen der Fluggesellschaften begründet und vom Flughafen nicht zu verantworten“, schreibt das Wirtschaftsministerium und nennt die Entwicklung „zufriedenstellend“. In Leipzig sei der Passagierverkehr „annähernd stabil“. Dennoch werde die Erwartung von „aktiveren Vertriebstätigkeiten und größeren Erfolgen“ vorgebracht.

Dennoch soll es keine neue Diskussion geben, wonach ein Flughafen für die Region reicht. „Der Freistaat bekennt sich klar zu seinen Flughäfen“, heißt es. Beide seien für Wirtschaft und Tourismus von großer Bedeutung, heißt es. Und: Sie „erreichen für den Freistaat angemessene Renditen“.

